手も汚れない！パック完結『つなぎ不要のマヨチーズハンバーグ』玉ねぎ不要でジューシー

みんな大好きなハンバーグ。だけど、玉ねぎを切ったり、ボールを洗ったりするのはちょっと面倒……。そんな日にぴったりなのが、玉ねぎなし、つなぎなし、しかもパックの中で混ぜるだけのお手軽ハンバーグです。

仕上げにマヨネーズとチーズをのせれば、こくとうまみがぐんとアップ。肉感たっぷりで、お弁当にも喜ばれます♪

『マヨチーズハンバーグ』のレシピ

材料（2人分）

合いびき肉……250g

トマト（小）……1個（約100g）

スライスチーズ……2枚

〈A〉

小麦粉……小さじ2

トマトケチャップ……大さじ1

塩……ふたつまみ

こしょう……少々

サラダ油……小さじ1

マヨネーズ……大さじ1

作り方

（1）トマトはへたを取り、6等分のくし形に切る。チーズは半分に切り、2切れずつ重ねる。たねを作る。ひき肉のパックに〈A〉を入れ、フォークで肉をほぐしながらざっくりと混ぜ合わせる。全体がなじんだらたねを2等分し、厚さ1cmくらいのだ円形に整える。

（2）フライパンにサラダ油を入れて中火にかけ、30秒ほど熱して（1）のたねを並べ入れる。そのまま3分30秒焼き、上下を返してマヨネーズを等分に塗る。（1）のチーズを等分にのせ、ふたをして弱火で3分ほど焼いて器に盛り、トマトを添える。

おいしく作るコツ

ひき肉のパックに調味料と粉を加えたら、肉に味がなじむ程度にざっくりと混ぜて。こうすると口の中で肉がほぐれやすくなり、うまみや食感をストレートに楽しめます。

気軽に作れるのに、おいしさは本格派。肉のうまみあふれるジューシーなおいしさを、思う存分楽しんで！

小田 真規子オダ マキコ 料理家 料理研究家、栄養士。女子栄養大学 短期大学部卒業後、香川調理成果専門学校で製菓を学ぶ。「料理・フードコーディネートのプロ集団」として活動する、株式会社スタジオナッツ代表取締役。栄養バランスがよくヘルシーでありながら、おいしく工夫に富んだレシピが人気。書籍、雑誌、広告、企業のメニュー開発など、幅広く活躍中。試作・研究を重ね続け「作ると料理がうまくなるレシピ」と定評があり、著書は100冊を超える。 詳細はこちら 教えてくれたのは…

（『オレンジページ』2026年7月2日号より）