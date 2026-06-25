JO1川尻蓮「日プ新世界」課題曲「Neko（ねこ）」ダンス動画披露「レベチ」「色気すごい」と反響相次ぐ
【モデルプレス＝2026/06/25】グローバルボーイズグループ・JO1（ジェイオーワン）の公式TikTokが6月24日に更新された。川尻蓮のダンス動画に反響が寄せられている。
【写真】JO1メンバー「レベチ」後輩新グループの話題ダンスカバー
今回、川尻はサバイバルオーディション番組「PRODUCE 101 JAPAN」第4弾となる「PRODUCE 101 JAPAN 新世界」のコンセプト評価課題曲「Neko（ねこ）」のダンス動画を公開。猫の絵文字とともに「KO1KEYZ Let’s goーーーー！！」とコメントを添え、リズミカルかつしなやかなダンスで猫の気まぐれさになぞらえた駆け引きを描く楽曲の世界観を表現。随所でチャーミングな“猫ポーズ”も披露した。
「PRODUCE 101 JAPAN 新世界」で川尻は、6月6日に行われたファイナルにて練習生が披露したオリジナル曲「Run Again」の作詞作曲を手掛けた。
今回のダンス動画にファンからは「踊ってくれるなんて…！感激」「やっぱりダンスがレベチ」「猫の色気すごい」「猫耳ポーズに悶絶してる」「メロ可愛い」「蓮くんの世界観が好きすぎる」と反響が寄せられている。
「PRODUCE 101 JAPAN」は、日本のエンタテインメント界で過去最大級の規模となるサバイバルオーディション番組。2019年のSEASON1を皮切りに3シリーズが制作され、新語・流行語を数多く生み出し、SNSのトレンドを席巻。日本のオーディションブームの火付け役となり、社会現象を巻き起こした。オーディションは、練習生がダンスや歌唱などのさまざまなミッションに挑戦し、100％視聴者の投票によってデビューメンバーが決定する。過去3回開催されたグループオーディションでは、JO1、INI（アイエヌアイ）、ME:I（ミーアイ）が誕生した。
「PRODUCE 101 JAPAN」の第4弾となる「PRODUCE 101 JAPAN 新世界」ファイナルでは、K.DAIKI（加藤大樹）、YOSHIKI（矢田佳暉）、SIYOUNG（パク・シヨン）、SHINHAENG（オ・シンヘン）、YUKI（後藤結）、ISSA（柳谷伊冴）、KEITO（小野慶人）、YURA（安部結蘭）、RYOGA（飯塚亮賀）、RYUJI（杉山竜司）、KOSUKE（照井康祐）、TOWA（濱田永遠）の12人が「KO1KEYZ」（コイキーズ）のデビューメンバーに決定した。（modelpress編集部）
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今回、川尻はサバイバルオーディション番組「PRODUCE 101 JAPAN」第4弾となる「PRODUCE 101 JAPAN 新世界」のコンセプト評価課題曲「Neko（ねこ）」のダンス動画を公開。猫の絵文字とともに「KO1KEYZ Let’s goーーーー！！」とコメントを添え、リズミカルかつしなやかなダンスで猫の気まぐれさになぞらえた駆け引きを描く楽曲の世界観を表現。随所でチャーミングな“猫ポーズ”も披露した。
今回のダンス動画にファンからは「踊ってくれるなんて…！感激」「やっぱりダンスがレベチ」「猫の色気すごい」「猫耳ポーズに悶絶してる」「メロ可愛い」「蓮くんの世界観が好きすぎる」と反響が寄せられている。
◆「PRODUCE 101 JAPAN 新世界」からKO1KEYZ誕生
「PRODUCE 101 JAPAN」は、日本のエンタテインメント界で過去最大級の規模となるサバイバルオーディション番組。2019年のSEASON1を皮切りに3シリーズが制作され、新語・流行語を数多く生み出し、SNSのトレンドを席巻。日本のオーディションブームの火付け役となり、社会現象を巻き起こした。オーディションは、練習生がダンスや歌唱などのさまざまなミッションに挑戦し、100％視聴者の投票によってデビューメンバーが決定する。過去3回開催されたグループオーディションでは、JO1、INI（アイエヌアイ）、ME:I（ミーアイ）が誕生した。
「PRODUCE 101 JAPAN」の第4弾となる「PRODUCE 101 JAPAN 新世界」ファイナルでは、K.DAIKI（加藤大樹）、YOSHIKI（矢田佳暉）、SIYOUNG（パク・シヨン）、SHINHAENG（オ・シンヘン）、YUKI（後藤結）、ISSA（柳谷伊冴）、KEITO（小野慶人）、YURA（安部結蘭）、RYOGA（飯塚亮賀）、RYUJI（杉山竜司）、KOSUKE（照井康祐）、TOWA（濱田永遠）の12人が「KO1KEYZ」（コイキーズ）のデビューメンバーに決定した。（modelpress編集部）
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