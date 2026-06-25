

タモリ、佐藤茉那アナ

NHK「ブラタモリ」福岡・柳川が、６月27日夜７時30分から放送される。タモリの思い出の地である福岡・柳川の秘密を解き明かす。

町歩きの達人・タモリが“ブラブラ”歩きながら、知られざる町の歴史や人々の暮らしに迫る「ブラタモリ」。

今や世界各国から年間120万人が訪れる人気観光地、福岡・柳川へ。

掘割、川下り、鰻のせいろ蒸し――多くの人を魅了する “水郷の町”は、どうできたのか？もともと人が暮らすには不向きの場所を生まれ変わらせた“土木の神様”の知恵。名物「ウナギのせいろ蒸し」で見えてくる、掘割が生んだ豊かな文化とは？

さらに...実はタモリの父の生まれ故郷である柳川。幼いころの記憶とともに語られる魅力も。

歩いて、そして川下りで、”水郷の町“の秘密を解き明かす。

【タモリ メッセージ】

柳川は、子供のころの思い出がある町で、なつかしかったです。

暮らしには向いていない土地を、水郷の町にすることで克服した知恵と工夫。すごかったです。

やっぱり、おやじが生まれたところは、いいところです。

■「ブラタモリ」放送予定

6月27日（土）「福岡・柳川」 毎週土曜 夜7時30分〜

出演：タモリ ／ 佐藤茉那アナウンサー ナレーション：あいみょん

エンディングテーマ 山下達郎「人力飛行機」

インターネットサービス「NHK ONE」で同時配信／見逃し番組配信（放送後1週間）あり