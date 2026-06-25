千葉ロッテマリーンズは、8月21日の日本ハム戦（ZOZOマリンスタジアム）に、6人組男性ヴォーカルグループ「SHOW―WA」が来場すると発表した。

当日は「マリーンズ夏祭」と題して球場外周にゲームコーナーや屋台グルメが並ぶほか、花火の打ち上げを実施するなどZOZOマリンスタジアム全体がお祭りムードに包まれるイベントが開催される。

「SHOW―WA」は、セレモニアルピッチと試合前の歌唱パフォーマンスを行うほか、イニング間イベントにも出演し、球場を盛り上げる。メンバーの寺田真二郎は「はじめまして！秋元康プロデュースSHOW―WAと申します！この度、『マリーンズ夏祭』に出演させて頂けることになり大変光栄です。幼少期から野球が大好きなメンバーも多く、千葉ロッテマリーンズさんの勝利を全力で盛り上げます！一緒に楽しみまSHOW―WA！！」とコメントを寄せた。

＜SHOW―WAプロフィール＞昭和歌謡を令和の時代にリバイバルさせ、日本を元気にするべく「応募資格25歳以上」という異例の「夢をあきらめるな！オーディション」で3000人以上の中から結成された6人組男性ヴォーカルグループ。2025年第67回日本レコード大賞新人賞を受賞！2026年10月1日には悲願の日本武道館単独公演の開催が決定。