◇インターリーグ ドジャース4−3ツインズ（2026年6月24日 ミネアポリス）

ドジャースの大谷翔平投手（31）が24日（日本時間25日）、敵地でのツインズ戦に「1番・投手兼DH」で先発出場。投げては6回5安打3失点、8奪三振の力投で8勝目をつかみ、打者としても3回の第2打席で反撃の適時打を放つなど2安打で逆転勝利に貢献した。試合後、バッテリーを組んだダルトン・ラッシング捕手（25）が自身のミスを猛省した。

試合後、ラッシングは「翔平は素晴らしい仕事をしたと思う。でも僕はダメだった。かなり恥ずかしい終わり方になった。ただ、彼は非常に優れた投手なので、自分で試合を立て直してくれました」と大谷が自ら立て直してくれたおかげで試合に勝つことができたと感謝した。

ミスは2回に起きた。大谷が1死満塁のピンチを招くと、9番・クライドラーの初球、内角直球をラッシングが捕り損ねパスボールで失点。「あれは僕のミス。翔平とも話しました」とサインミスがあったことを認めた。

この回を終え、3回の攻撃が始まるとベンチでロバーツ監督から呼び寄せられ、肩を組みながら長時間話し込む場面も。ミスが影響したこともあったのか、打撃では4打数無安打3三振と見せ場なく終わり「今日は本当に受け入れがたい内容だった。攻守両面で良いプレーができなかったし、最近の自分のプレーも決して良くなかった」とうなだれた。

25日（同26日）は試合がなく、休養日なだけに「しっかりリセットしたい。この1カ月に起きたことは忘れて、また前に進みたい。幸いチームは勝っているから、また良い状態に戻したい」と気持ちを切り替え、敵地での6連戦に向かうと誓った。