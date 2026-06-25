気象庁によりますと台風７号は２６日にかけて暴風域を伴って南西諸島に接近し、２７日には西日本から東日本の太平洋側に接近するおそれがあります。



沖縄地方と奄美地方では２６日は、暴風に厳重に警戒し、うねりを伴う高波に警戒。西日本では２６日にかけて、土砂災害に厳重に警戒が必要です。



台風の進路によっては、県内へ影響の可能性もあるとみられています。



台風７号は、２５日午前１０時には宮古島の南にあって、１時間におよそ１５キロの速さで北北東へ進んでいます。中心の気圧は９８５ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は３０メートル、最大瞬間風速は４０メートルで中心の東側１１０キロ以内と西側７５キロ以内では風速２５メートル以上の暴風となっています。





２６日にかけて、台風７号は暴風域を伴って南西諸島にかなり接近する見込みで、その後、進路を東よりに変えながら速度を上げ、２７日には西日本から東日本の太平洋側に接近するおそれがあります。気象台によると台風の進路が北寄りになった場合、前線の降水域が北陸地方にかかる可能性があり、新潟県の南部で影響が出るおそれがあるということです。台風８号は２７日にかけて、日本の南の海上を北上し、東海道沖で熱帯低気圧に変わる見込みです。また、日本の東にのびる前線は２７日にかけて九州から東日本の太平洋沿岸にほとんど停滞する見込みで、前線に向かって暖かく湿った空気や台風７号や台風８号の持ち込む暖かく湿った空気が流れ込むため、２７日にかけて、西日本から東日本や南西諸島の広い範囲で大気の状態が非常に不安定となるでしょう。沖縄地方と奄美地方では、猛烈な風が吹くでしょう。また南西諸島では２６日にかけて、東日本では２７日は、うねりを伴い大しけとなるでしょう。◆波の高さ２５日に予想される波の高さ奄美地方 ５メートル うねりを伴う沖縄地方 ７メートル うねりを伴う２６日に予想される波の高さ奄美地方 ７メートル うねりを伴う沖縄地方 ７メートル うねりを伴う九州南部 ５メートル うねりを伴う２７日に予想される波の高さ九州南部 ５メートル うねりを伴う関東甲信地方 ６メートル うねりを伴う東海地方 ６メートル うねりを伴う近畿地方 ５メートル うねりを伴う四国地方 ５メートル うねりを伴う◆雨の予想西日本から東日本や南西諸島では激しい雨や非常に激しい雨が降って大雨となる所があるでしょう。２６日正午までに予想される２４時間降水量は多い所で、関東甲信地方 １２０ミリ東海地方 １８０ミリ近畿地方 ２００ミリ中国地方 １２０ミリ四国地方 ２００ミリ九州北部地方 ２００ミリ九州南部 １２０ミリ奄美地方 ８０ミリ沖縄地方 １２０ミリ２６日正午から２７日正午までに予想される２４時間降水量は多い所で、関東甲信地方 １５０ミリ東海地方 ３００ミリ近畿地方 ２００ミリ四国地方 ２００ミリ九州南部 １５０ミリ奄美地方 １００ミリ２７日正午から２８日正午までに予想される２４時間降水量は多い所で、関東甲信地方 １５０ミリ東海地方 １５０ミリ西日本では２６日にかけて、土砂災害に厳重に警戒を。西日本から東日本では太平洋側を中心に２７日にかけて、土砂災害、低い土地の浸水、河川の氾濫に警戒・注意してください。※画像：気象庁ホームページより（25日午前11時現在）