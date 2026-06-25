田中碧と「友達」のスウェーデン代表MFがW杯日本戦へ「彼らの強みと弱みは把握した」
北中米W杯グループリーグ第3戦で日本代表と対戦するスウェーデン代表のMFガブリエル・グズムンドソン(リーズ)が24日、ダラス近郊での前日練習後に報道陣の取材に応じ、「日本はとても強いチームだと思う。彼らの試合を見てきたけど、彼らのクオリティーに大きなリスペクトがある。ただ僕たちも恐れていない。厳しい試合になると思うけど、しっかり準備して臨みたい」と意気込んだ。
グズムンドソンはここまでグループリーグ2試合ともに先発出場し、左ウイングバックで攻守に奮闘しているMF。日本との試合について「彼らは非常に強いチームだ。ボールを扱うのが上手いし、激しいプレスをかけるのでフィジカル的にも激しい試合になる。スウェーデンも日本も良いチームなので、質の高い試合になる」と展望しつつ、「いくつか映像も見たし、彼らの強みと弱みは把握したので良い試合になると思う」と日本対策を示唆した。
スウェーデンにとっては勝てば逆転での2位通過を決められる一戦。2位の場合はラウンド32でブラジルとの対戦になるが、「グループリーグを勝ち抜いてトーナメントに進むと、いずれ遅かれ早かれ強いチームと対戦することになる。ブラジルと戦うかどうかはまだ分からないけど、まずは明日の試合に集中して、その後のことはまた考えたい」と冷静に話した。
スウェーデンは猛暑のダラスでベースキャンプを行っており、炎天下での調整が続いている。それでも「チームのコンディションは良い」と断言。「明日の試合は屋内でエアコンが効いているのでモンテレイでの暑い試合(チュニジア戦)に比べればずっと快適だと思う」と前向きに語った。
日本戦で対戦が楽しみな選手としてはリーズで同僚のMF田中碧の名前を挙げた。「友達の田中碧と対戦できるし、この活動の前にリーズで彼とは話した。明日また彼に会えるだろうし、上手くいけば勝つことができる」と笑みを見せつつ、「夏にまたクラブに戻ってきた時、そのことを話せればいいね」と健闘を誓っていた。
(取材・文 竹内達也)
グズムンドソンはここまでグループリーグ2試合ともに先発出場し、左ウイングバックで攻守に奮闘しているMF。日本との試合について「彼らは非常に強いチームだ。ボールを扱うのが上手いし、激しいプレスをかけるのでフィジカル的にも激しい試合になる。スウェーデンも日本も良いチームなので、質の高い試合になる」と展望しつつ、「いくつか映像も見たし、彼らの強みと弱みは把握したので良い試合になると思う」と日本対策を示唆した。
スウェーデンは猛暑のダラスでベースキャンプを行っており、炎天下での調整が続いている。それでも「チームのコンディションは良い」と断言。「明日の試合は屋内でエアコンが効いているのでモンテレイでの暑い試合(チュニジア戦)に比べればずっと快適だと思う」と前向きに語った。
日本戦で対戦が楽しみな選手としてはリーズで同僚のMF田中碧の名前を挙げた。「友達の田中碧と対戦できるし、この活動の前にリーズで彼とは話した。明日また彼に会えるだろうし、上手くいけば勝つことができる」と笑みを見せつつ、「夏にまたクラブに戻ってきた時、そのことを話せればいいね」と健闘を誓っていた。
(取材・文 竹内達也)