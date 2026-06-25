ピストンズが控えセンターのアイザイア・スチュワートをグリズリーズへ放出

6月25日（現地時間24日）。デトロイト・ピストンズが、メンフィス・グリズリーズへアイザイア・スチュワートを放出し、将来のドラフト2巡目指名権3本を獲得することになると『ESPN』のシャムズ・シャラニア記者がリポートした。

ピストンズ在籍6年目の今シーズン。スチュワートは58試合の出場で平均22.7分10.0得点5.0リバウンド1.1アシスト1.6ブロックにフィールドゴール成功率55.0パーセントをマーク。

イースタン・カンファレンス1位の60勝22敗を残したピストンズで、25歳のビッグマン（203センチ113キロ）はバックアップセンターを務めてきたのだが、今回のトレードでグリズリーズへ移籍することに。

スチュワートの契約は残り2シーズン。年俸はいずれも1500万ドル（約24億1500万円）で、2027－28シーズンの契約がチームオプション。新天地ではザック・イディー、今年のドラフト1巡目3位指名のキャメロン・ブーザーらとフロントコートを形成していくことになる。

一方のピストンズは、ジェイレン・デューレンが制限付きFA（フリーエージェント）、トバイアス・ハリス、ケビン・ハーターらが制限なしFAとなるため、今夏どのような動きを見せるか注目していきたいところだ。