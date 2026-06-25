magoraが、新曲「Night Turns Morning」を7月3日0時にデジタルリリースする。

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本作は、7月5日のビルボードライブ東京公演を皮切りに行われる『magora Billboard Live Tour yurameki 2026』の初日直前にリリースされる1曲。“ビルボードライブの空間を踊らせるため”に用意された、ファンキーかつアーバンなナンバーとなっている。

前作「Traffic Light」ではShingo Suzukiを迎え、自身のルーツであるR&Bを深く掘り下げたmagora。本作は制作パートナーである大樋祐大とのコンビによるセルフプロデュース楽曲となっている。

R&Bをルーツとしながら、今作ではきらびやかで躍動感あふれるディスコ調へとアプローチ。前作の“静”のメロウネスから一転、“動”のエネルギーに満ちたアッパーチューンに仕上がっている。

あわせて、本作はTBSラジオの7月度『月推し』に決定。1カ月間、TBSラジオ内の様々な番組でオンエアされる。

（文＝リアルサウンド編集部）