韓国が痛恨敗戦で3位転落…先発外れたソン・フンミンを後半投入もゴール奪えず、初白星の南アフリカが逆転2位突破!!
[6.24 W杯A組第3節 南アフリカ 1-0 韓国]
北中米W杯は現地時間24日、A組第3節の南アフリカ代表対韓国代表を行い、南アフリカが1-0の完封勝利を収めた。今大会初白星を獲得した南アフリカは4位から2位に順位を上げ、史上初の決勝トーナメント進出。決勝トーナメント1回戦でB組2位のカナダ代表と対戦する。一方、2位だった韓国は3位に転落し、他グループの結果を待つこととなった。
第2節終了時点で1勝1敗の勝ち点3で2位の韓国と、1分け1敗の勝ち点1で4位の南アフリカによる最終節。エースのFWソン・フンミンがベンチスタートとなった韓国は引き分け以上で2位での決勝トーナメント進出が決まり、南アフリカはグループリーグ突破のためには勝つしかない状況でこの一戦を迎えた。
ともにゴールに迫る場面を作り出しながらもスコアが動かずに試合が進むと、前半30分に南アフリカが決定機を創出。右サイドから切れ込んだMFタペロ・マセコの突破は韓国守備陣に阻まれるも、PA外にこぼれたボールをMFサレンテ・ムバサが強烈な左足のシュート。しかし、枠を捉えたシュートはGKキム・スンギュに弾き出され、こぼれ球に反応したFWエヴィデンス・マクゴパが押し込もうとするが、すぐさま態勢を立て直したキム・スンギュにキャッチされてしまった。
韓国はトップ下に入るMFイ・ガンインがピッチの至るところに顔を出してボールを呼び込み、リズムを生み出そうとするが、南アフリカの守備を攻略し切れずになかなか攻撃の形を作れない。
0-0のまま後半を迎えると、韓国はベンチスタートとなっていたソン・フンミンをピッチへと送り込むだけでなく、MFキム・ジンギュ、DFイェンス・カストロップを投入。3枚替えを行い、状況を打開しようと試みる。
しかし、後半18分に試合を動かしたのは南アフリカだった。左サイドからFWツェパン・モレミが運び、逆サイドのマセコへ。左足で放ったシュートはカストロップの股を抜いてニアサイドを突き破り、スコアを1-0とした。
同点とすれば決勝トーナメント進出が決まる韓国がボールを保持して圧力を強めるが、1点をリードして守備に重心を置いた南アフリカが体を張った粘り強い対応で決定機を作れせず。最後まで韓国にゴールは生まれずに試合終了のホイッスル。1-0のまま逃げ切った南アフリカが逆転でのグループリーグ突破を果たした。
北中米W杯は現地時間24日、A組第3節の南アフリカ代表対韓国代表を行い、南アフリカが1-0の完封勝利を収めた。今大会初白星を獲得した南アフリカは4位から2位に順位を上げ、史上初の決勝トーナメント進出。決勝トーナメント1回戦でB組2位のカナダ代表と対戦する。一方、2位だった韓国は3位に転落し、他グループの結果を待つこととなった。
ともにゴールに迫る場面を作り出しながらもスコアが動かずに試合が進むと、前半30分に南アフリカが決定機を創出。右サイドから切れ込んだMFタペロ・マセコの突破は韓国守備陣に阻まれるも、PA外にこぼれたボールをMFサレンテ・ムバサが強烈な左足のシュート。しかし、枠を捉えたシュートはGKキム・スンギュに弾き出され、こぼれ球に反応したFWエヴィデンス・マクゴパが押し込もうとするが、すぐさま態勢を立て直したキム・スンギュにキャッチされてしまった。
韓国はトップ下に入るMFイ・ガンインがピッチの至るところに顔を出してボールを呼び込み、リズムを生み出そうとするが、南アフリカの守備を攻略し切れずになかなか攻撃の形を作れない。
0-0のまま後半を迎えると、韓国はベンチスタートとなっていたソン・フンミンをピッチへと送り込むだけでなく、MFキム・ジンギュ、DFイェンス・カストロップを投入。3枚替えを行い、状況を打開しようと試みる。
しかし、後半18分に試合を動かしたのは南アフリカだった。左サイドからFWツェパン・モレミが運び、逆サイドのマセコへ。左足で放ったシュートはカストロップの股を抜いてニアサイドを突き破り、スコアを1-0とした。
同点とすれば決勝トーナメント進出が決まる韓国がボールを保持して圧力を強めるが、1点をリードして守備に重心を置いた南アフリカが体を張った粘り強い対応で決定機を作れせず。最後まで韓国にゴールは生まれずに試合終了のホイッスル。1-0のまま逃げ切った南アフリカが逆転でのグループリーグ突破を果たした。