17歳金の卵が得点演出、40歳レジェンドGK途中出場に大興奮…メキシコが見せ場十分の戦いで3連勝
[6.24 W杯A組第3節 チェコ0-3メキシコ メキシコシティ]
ワールドカップA組第3節で、メキシコ代表がチェコ代表を3-0で下した。すでに1位通過を決めているメキシコの決勝トーナメント1回戦は、30日(日本時間7月1日)でC/E/F/H/I組3位との対戦になる。
A組唯一の2連勝としたメキシコはすでに1位通過を決定。そのため先発メンバーは、18日の韓国戦からフィールドメンバー6人を変更した布陣で臨んだ。そして前半こそ無得点で折り返したが、後半10分、センターサークル付近で3人に囲まれたMFルイス・ロモが粘って前線に出すと、DFマテオ・チャベスが抜け出す。DF一人をかわしてGKと1対1を作ると、左足に持ち替えて冷静に流し込み、先制点を決めた。
さらにメキシコは後半16分、初戦の出場でW杯史上6番目の最年少出場を記録した17歳MFジルベルト・モラの落ち着いた持ち上がりから出たスルーパスにDFホルヘ・サンチェスが反応。GKとの1対1は決められなかったが、DFのクリアがサンチェスに当たってこぼれる。これにFWフリアン・キニョネスが詰めて、追加点を決めた。
メキシコは後半33分にGKを交代。GKラウール・ランヘルに代えてGKギジェルモ・オチョアを投入。6大会連続の選出となる40歳レジェンドの登場に、エスタディオ・アステカを埋めたメキシコサポーターも大歓声で迎え入れた。そして後半アディショナルタイム4分にはオチョアのゴールキックを起点にMFアルバロ・フィダルゴが試合を締めくくる得点を決める。守っても3戦連続のクリーンシートと、見せ場十分の戦いをみせたメキシコが、決勝トーナメントへ弾みのつく勝利をあげた。
ワールドカップA組第3節で、メキシコ代表がチェコ代表を3-0で下した。すでに1位通過を決めているメキシコの決勝トーナメント1回戦は、30日(日本時間7月1日)でC/E/F/H/I組3位との対戦になる。
A組唯一の2連勝としたメキシコはすでに1位通過を決定。そのため先発メンバーは、18日の韓国戦からフィールドメンバー6人を変更した布陣で臨んだ。そして前半こそ無得点で折り返したが、後半10分、センターサークル付近で3人に囲まれたMFルイス・ロモが粘って前線に出すと、DFマテオ・チャベスが抜け出す。DF一人をかわしてGKと1対1を作ると、左足に持ち替えて冷静に流し込み、先制点を決めた。
メキシコは後半33分にGKを交代。GKラウール・ランヘルに代えてGKギジェルモ・オチョアを投入。6大会連続の選出となる40歳レジェンドの登場に、エスタディオ・アステカを埋めたメキシコサポーターも大歓声で迎え入れた。そして後半アディショナルタイム4分にはオチョアのゴールキックを起点にMFアルバロ・フィダルゴが試合を締めくくる得点を決める。守っても3戦連続のクリーンシートと、見せ場十分の戦いをみせたメキシコが、決勝トーナメントへ弾みのつく勝利をあげた。