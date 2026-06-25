開催：2026.6.25

会場：ペトコ・パーク

結果：[パドレス] 5 - 2 [ブレーブス]

MLBの試合が25日に行われ、ペトコ・パークでパドレスとブレーブスが対戦した。

パドレスの先発投手はＪＰ・シアーズ、対するブレーブスの先発投手はマーティン・ペレスで試合は開始した。

3回裏、7番 タイ・フランス 3球目を打ってレフトスタンドへのホームランでパドレス得点 SD 1-0 ATL

4回裏、7番 タイ・フランス 5球目を打ってライトへの犠牲フライでパドレス得点 SD 2-0 ATL

5回裏、4番 ザンダー・ボガーツ 4球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでパドレス得点 SD 3-0 ATL

6回表、7番 ジョーイ・バート 2球目を打ってレフトスタンドへのツーランホームランでブレーブス得点 SD 3-2 ATL

6回裏、2番 サマド・テーラー 5球目を打ってライトへのタイムリーヒットでパドレス得点 SD 5-2 ATL

試合は5対2でパドレスの勝利となった。

この試合の勝ち投手はパドレスのＪＰ・シアーズで、ここまで1勝0敗0S。負け投手はブレーブスのマーティン・ペレスで、ここまで6勝4敗0S。パドレスのアダムにセーブがつき、2勝1敗2Sとなっている。

ここまでパドレスは42勝37敗で9.0ゲーム差の（ナ・リーグ）西地区2位。一方ブレーブスは48勝31敗で（ナ・リーグ）東地区1位となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-06-25 13:18:42 更新