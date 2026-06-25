株式会社マウスコンピューターは、直販サイトにて「夏のボーナスセール」を6月24日（水）から開催している。

クリエイター向けPC「DAIV」をはじめ、「G TUNE」「mouse」といったブランドのPCが最大15万円OFFとなる。

15万円OFFの例としては、インテル Core Ultra 7 プロセッサー 270K Plusに、NVIDIA GeForce RTX 5090を搭載するデスクトップPC「DAIV FX-I7G90」がある。

セール名

夏のボーナスセール



開催日時

2026年6月24日（水）11時00分～7月15日（水）10時59分



対象製品

DAIV S5-A7G60SR-A

DAIV FX-I7G90

OS：Windows 11 Home 64ビット CPU：AMD Ryzen AI 7 350 プロセッサ グラフィックス：NVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop GPU メモリ：32GB SSD：1TB（NVMe Gen4×4） パネル：15.3型 液晶パネル 価格：439,800円→359,800円（8万円OFF）OS：Windows 11 Home 64ビット CPU：インテル Core Ultra 7 プロセッサー 270K Plus グラフィックス：NVIDIA GeForce RTX 5090 メモリ：64GB SSD：2TB（NVMe Gen4×4） 価格：1,179,800円→1,029,800円（15万円OFF）