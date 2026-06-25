BTSジミンの金髪ロング×ナポレオンジャケット姿に「リアル王子様」「麗しすぎる」の声、後輩・CORTISを気遣う姿にも反響

【動画】パリで交流するBTSジミンとCORTISの3人①②【動画】高貴なジャケット姿のジミン①②【動画】CORTISの3人①②

BTSのJIMIN（ジミン）とCORTIS（コルティス）が、フランス・パリで行われたDior（ディオール）の2027年サマーコレクションショーの会場で対面する姿がキャッチされた。

■BTSジミンとCORTISがDiorショーで対面！

同じレーベルの先輩後輩関係であるBTSとCORTIS。CORTISからはJUHOON（ジュフン）、SEONGHYEON（ソンヒョン）、KEONHO（ゴンホ）の3人がDiorのショーに出席した。

ジミンはチェックシャツにロング丈のナポレオンジャケットを合わせ、ブロンドのロングヘアを下ろして登場。CORTISもチェックシャツにジーンズなど、それぞれの個性が引き立つコーディネートで参加している。4人は並んで記念撮影。ジミンは少し緊張気味の後輩を気遣うように笑顔を向け、ソンヒョンの肩を抱いて微笑む一幕もあった。

SNSでは「ジミンちゃん嬉しそうで可愛い」「お茶目なジミン先輩かわいい」「いい先輩！」「画面が麗しすぎる」「リアル王子様がいる」「ソンヒョンが鬼緊張してて可愛いw」「ジミンが1番幼く見える」「ひと回り歳が離れてるとは思えないよ」「王子様たちが面会したのかと思った」など、豪華な共演に反響が起こっている。

■パリの暑さも感じさせないBTSジミン

ニッシム・ド・カモンド美術館で行われたDiorのショー。ジミンは熱波に見舞われているパリの暑さも感じさせないほど、涼しげで高貴な雰囲気を纏って周囲を魅了していた。

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■堂々とショーに参加したCORTIS

またCORTISの3人は、10代とは思えないほどの堂々とした佇まいを見せた。