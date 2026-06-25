岩本照が“大ファン”のアーティストに囲まれにっこり！すらり長身際立つブラックコーデでポーズを決め「いい笑顔」「嬉しそう」「成功したオタクだ」「推しと推し」と反響

【写真＆動画】岩本照＆ゴスペラーズの記念ショット（全2投稿）／岩本照が振り付けを担当したSnow Man「悪戯な天使」MV／「悪戯な天使」TVパフォーマンス時のオフショット

Snow Manの岩本照が自身のInstagramを更新。ゴスペラーズとの記念ショットを公開し、反響を呼んでいる。

■岩本照がゴスペラーズ新曲「UNItVERSE」の振り付けを担当

岩本は、ゴスペラーズの新曲「UNItVERSE」の振り付けを手掛けた。同楽曲は、ゴスペラーズが6月24日にリリースした新作EP『UNIVER5OUL』（読み：ユニバーソウル）の収録曲。

今回のコラボレーションは、昨年リリースされたSnow Manのアルバム『音故知新』で、ゴスペラーズの北山陽一、酒井雄二、村上てつやが「約束は君と」を楽曲提供したことがきっかけとなって実現した。

■岩本照がゴスペラーズとの記念ショット公開

岩本は「貴重な経験」とつづり、ゴスペラーズのメンバーと並んだ集合ショットや、花束を手にした記念写真を公開。

黒のベロアジャケットに同素材のパンツ、キャスケットを合わせたシックなオールブラックコーデで登場し、ゴスペラーズに囲まれながら笑顔を見せている。

岩本は以前からゴスペラーズの大ファンであることを公言しており、ファンからは「素敵なご縁」「成功したオタクだ」「推しと推し」「豪華」「嬉しそう」「いい笑顔」「最高すぎる」といった声が寄せられている。

■岩本照とゴスペラーズが“U”ポーズ

また、ゴスペラーズの公式SNSでも岩本との集合ショットが公開。6人で人差し指と小指を立てた“U”ポーズを決め、笑顔を見せている。

投稿では、「新曲『UNItVERSE』のコレオグラファーをSnow Man 岩本照さん、パフォーマンスディレクターをPURIさんに担当していただきました！」と紹介し、「踊るゴスペラーズ」を届けることを報告した。