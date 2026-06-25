株価指数先物【昼】 マイクロン決算を受けて7万2000円回復 株価指数先物【昼】 マイクロン決算を受けて7万2000円回復

日経225先物は11時30分時点、前日比2450円高の7万2010円（+3.52％）前後で推移。寄り付きは7万1400円と、シカゴ日経平均先物の清算値（6万9465円）を大きく上回る形で、ギャップアップから始まった。寄り付き直後に7万1490円まで買われ、中盤にかけて利益確定に伴うロング解消の動きから7万0780円まで上げ幅を縮めた。しかし、終盤にかけて上へのバイアスが強まり、7万2030円まで買われている。



米国では取引終了後にマイクロン・テクノロジー が発表した第3四半期決算は市場予想を上回り、第4四半期の業績見通しも予想を上回る水準で示されたことを受け、時間外で15％を超える急伸となった。これを受けて、キオクシアホールディングス<285A>[東証P]や東京エレクトロン<8035>[東証P]、アドバンテスト<6857>[東証P]など、指数インパクトの大きい半導体やAI関連株が大きく買われ、日経平均型を牽引。



日経225先物は買い一巡後に7万0780円まで上げ幅を縮めたが、ボリンジャーバンドの+1σ（7万0220円）が支持線として意識されるなかで上げ幅を広げており、+2σ（7万2910円）に近づいている。節目の7万2000円では強弱感が対立するだろうが、同水準での底堅さがみられるようだと、ショートカバーが入りやすいとみておきたい。



NT倍率は先物中心限月で17.88倍（24日は17.51倍）に上昇した。17.69倍とマドを空けての上昇をみせており、一気に+2σ（17.88倍）を捉えてきた。寄り付き後に上げ幅を縮めているキオクシアホールディングスが再び10万円台を回復する動きをみせてくるようだと、先回り的にNTロングに振れやすくなりそうだ。



株探ニュース