フジ・原田葵アナ『ぽかぽか』休演 代役3年目アナが初の生放送も…早くも澤部からツッコミ
フジテレビの原田葵アナウンサーが25日、木曜レギュラーを務めるフジテレビ系の昼番組『ぽかぽか』（月〜金 前11：47）を休演。代役として登場した入社3年目の高崎春アナウンサーは、この日が初の生放送の舞台となった。
【写真】署長姿がフレッシュ！東京湾岸署一日署長を務めた高崎春アナ
番組オープニングで、MCのハライチ・澤部佑に「原田アナに代わりまして今週は高崎春アナウンサー〜」と紹介されると、「初めての『ぽかぽか』でとってもうれしいです」と笑顔。また高崎アナはこの日が自身初の生放送ということを明かし、「緊張しています」と語った。
神田愛花から先輩の原田アナからのアドバイスを問われると、「えっと…澤部さんに任せれば大丈夫って…」と語り出すと、澤部は「特に…特になかったんですね」と早速ツッコまれていた。
原田アナは現在開催中の「FIFAワールドカップ2026 北中米大会」を現地取材していることを自身のSNSで伝えている。
【写真】署長姿がフレッシュ！東京湾岸署一日署長を務めた高崎春アナ
番組オープニングで、MCのハライチ・澤部佑に「原田アナに代わりまして今週は高崎春アナウンサー〜」と紹介されると、「初めての『ぽかぽか』でとってもうれしいです」と笑顔。また高崎アナはこの日が自身初の生放送ということを明かし、「緊張しています」と語った。
神田愛花から先輩の原田アナからのアドバイスを問われると、「えっと…澤部さんに任せれば大丈夫って…」と語り出すと、澤部は「特に…特になかったんですね」と早速ツッコまれていた。
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