永野芽郁、「写真集」1位 25歳最後の姿をフィリピンで撮影【オリコンランキング】
俳優・永野芽郁の『永野芽郁フォトブック＆スタイルブック スペシャルBOX「MAGNOLIE』（マグノリエ）が、6月25日発表の最新「オリコン週間BOOKランキング」のジャンル別「写真集」において、週間0.6万部を売り上げ、1位を獲得した。
【写真あり】「さらに美しくなって…」永野芽郁フォト＆スタイルブック収録カット
永野芽郁の作品が同ジャンルで1位を獲得するのは通算5度目【※1】となる。
本作は、25歳最後の姿をフィリピンで撮影したフォトブック＆スタイルブック。自身と向き合った「今」この瞬間にしか残せない率直な姿を収めた。飾らない自然体の表情に加え、ロングインタビューでは、自身を取り巻く環境の変化のなかで向き合い続けた思いや、たどり着いた現在地について自らの言葉で語っている。
【※1】ジャンル別「写真集」における永野芽郁の1位獲得作品／
『永野芽郁 in 半分、青い。 PHOTO BOOK』（2018年4月16日付）
『永野芽郁 1st写真集 「moment」』（2019年3月18日付）
『永野芽郁 2nd写真集「No cambia」 特別版』（2020年5月4日付）
『永野芽郁 2nd写真集「No cambia」』（2020年5月11日付）
「オリコン週間“本”ランキング」は「2008年4月7日付」よりスタート
「ビジネス書」「新書」は「2008年4月7日付」よりスタート
それ以外のジャンル別・形態別は「2010年5月24日付」よりスタート
＜クレジット：オリコン調べ 2026年6月29日付：集計期間：2026年6月15日〜21日＞
【写真あり】「さらに美しくなって…」永野芽郁フォト＆スタイルブック収録カット
永野芽郁の作品が同ジャンルで1位を獲得するのは通算5度目【※1】となる。
本作は、25歳最後の姿をフィリピンで撮影したフォトブック＆スタイルブック。自身と向き合った「今」この瞬間にしか残せない率直な姿を収めた。飾らない自然体の表情に加え、ロングインタビューでは、自身を取り巻く環境の変化のなかで向き合い続けた思いや、たどり着いた現在地について自らの言葉で語っている。
『永野芽郁 in 半分、青い。 PHOTO BOOK』（2018年4月16日付）
『永野芽郁 1st写真集 「moment」』（2019年3月18日付）
『永野芽郁 2nd写真集「No cambia」 特別版』（2020年5月4日付）
『永野芽郁 2nd写真集「No cambia」』（2020年5月11日付）
「オリコン週間“本”ランキング」は「2008年4月7日付」よりスタート
「ビジネス書」「新書」は「2008年4月7日付」よりスタート
それ以外のジャンル別・形態別は「2010年5月24日付」よりスタート
＜クレジット：オリコン調べ 2026年6月29日付：集計期間：2026年6月15日〜21日＞