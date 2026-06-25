◇ラグビーリポビタンDチャレンジカップ2026 ジャパン・フィフティーン―マオリ・オールブラックス（2026年6月27日 愛知・パロマ瑞穂スタジアム）

日本ラグビー協会は25日、27日のマオリ・オールブラックス戦に臨むジャパン・フィフティーンの登録メンバー23人を発表し、今季はスーパーラグビー・パシフィックでプレーしたHO原田衛主将（BL東京）、代表初招集のSO伊藤龍之介（明大）らが先発に名を連ねた。

ジャパン・フィフティーンは現在宮崎で合宿中の日本代表とトレーニングスコッドの計42人から選出。非テストマッチのためキャップは付かないが、11人のノンキャップ選手、4人の現役大学生がメンバー入りした。FLリーチ・マイケル（BL東京）らはメンバーを外れたが、実質的な26年の日本代表初戦となり、7月に控える新設国際大会ネーションズ選手権への前哨戦となる。

4月のU23日本代表オーストラリア遠征中の不適切発言により、7月4日のイタリア戦まで現場指揮を執れないエディー・ジョーンズ・ヘッドコーチ（HC）に代わって指揮を執るニール・ハットリーHC代行は「エディーともたくさん議論した。そして（メンバーに）満足している。長いシーズンを戦ったメンバーに、香港戦を戦った若手も入っている。期待している」と話した。

注目のハーフ団はSH北條拓郎（三重）と伊藤のノンキャップコンビに。ともに5月のジャパン・フィフティーン大分合宿から参加し、試合経験も積んで正規の代表に初招集を果たしており、ハットリーHC代行は「まずはFWの戦いがキーになる。そこからいいボールを提供してもらい、ゲームメークしてほしい。経験を経て、成長につなげてほしい」と期待した。

▽ジャパン・フィフティーン登録メンバー

1 岡部 崇人（横浜）

◎2 原田 衛（BL東京）

3 竹内 柊平（東京SG）

4 エセイ・ハアンガナ（埼玉）

5 マイケル・ストーバーグ（BL東京）

6 下川 甲嗣（東京SG）

7 ティエナン・コストリー（神戸）

8 ワイサケ・ララトゥブア（神戸）

9 北條 拓郎（三重）

10 伊藤 龍之介（明大）

11 イノケ・ブルア（神戸）

12 李 智寿（朝鮮大学校）

13 ディラン・ライリー（埼玉）

14 植田 和磨（神戸）

○15 松永 拓朗（BL東京）

16 佐藤 健次（埼玉）

17 大塚 壮二郎（関学大）

18 イジー・ソード（東京ベイ）

19 武内 慎（浦安）

20 アセリ・マシヴォウ（三重）

21 渡辺 晴斗（近大）

22 サム・グリーン（静岡）

23 メイン 平（BR東京）

※◎は主将、○は副将