お笑いコンビ・エバース町田和樹が、自身の刈り上げヘアを使った渾身のアレンジを披露した。

【映像】渾身の刈り上げアレンジ

6月24日、テレビ朝日系バラエティー番組『かまいガチ』が放送された。この日はMCを務めるかまいたちの濱家隆一、山内健司のほか、ゲストとしてお笑いコンビ・エバースの佐々木隆史、町田和樹が登場した。

番組では、「真の刈り上げは俺やねん!山内VS町田 ガチ三番勝負」と題して、山内と町田が“刈り上げを使った真剣勝負”で、どっちが本物の刈り上げなのかを競い合った。

2ndバトルの“アーティスティック刈り上げ”では、1時間で自分の刈り上げをいかに芸術的に飾り付けられるかを競い、番組スタッフの中で最も刈り上がっている番組ADがジャッジすることになった。

町田が「これ山内さんできないだろうなってやつやっちゃいます」と自信をみせると、濱家は「そういうセンスはどうなん？佐々木から見て町田は？」と相方に質問。

すると佐々木は「いや、町田はネタ作ってない側ですけど、センス無いとは思われたくないやつなんで。多分、相当考えてきてるとは思います」と冷静にコメント。濱家が「めっちゃ恥ずかしいこと言われてる」と苦笑すると、町田も「最悪です。まだやるんで、今から」と渋い顔をみせた。

1時間後、作品発表の幕が上がると、茶色いケープをかけ、アレンジされた頭部だけを露出した町田が登場。テーマである『生命（いのち）』になぞらえ、頭頂部に本物の木（ミニチュア）を植え、その根元に佇む男女の人形を配置。刈り上げ部分にはラインの剃り込みを入れ、そこを這う無数のアリと卵のミニチュアをデコレーションしていた。

作品が紹介されると笑い声とどよめきがおこり、濱家は「あー、なるほどね。めちゃくちゃええやん。そういうことか。これはだいぶ芸術点もそうですけど、気合いの入れ方もなかなか」と感嘆し、町田も「あ、だからちょっと伸ばしてたんだ。なるほど」と納得の様子だった。

そんな2人に町田は「人間たちの幸せな生命、そして木の生命、そしてアリの生命。全て、3つを表してます」「上の長い部分、人より長い部分も、その木の根っこの力強さ…」と熱く解説。

濱家が「この男女は？」と尋ねると「これから付き合うのかどうか。またここから生まれる、と」。「で、地中にはやっぱ…この白いのはアリの……？」「生命ですね」ともっともらしく答え、濱家は「へぇー。なるほどな」と納得。

しかし佐々木は「やっぱ僕が最初に言った通り、その…」と笑いがこみ上げ、「センスあるやつと思われようとしてるのがやっぱにじみ出てますね」と言い切ると濱家も「タイトルからして」と一同大爆笑となった。

（かまいガチ）