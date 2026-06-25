「北中米Ｗ杯・１次リーグＡ組、韓国代表０−１南アフリカ代表」（２４日、モンテレイ）

ＦＩＦＡランク２４位の韓国は同６０位の南アフリカに敗れ、メキシコ戦に続く連敗で通算１勝２敗、勝ち点３のＡ組３位で１次リーグを終えた。引き分け以上で決勝トーナメント進出が決まった一戦だったが、痛恨の黒星。各組３位の上位８チームでの１次リーグ通過へ、他組の結果待ちとなった。試合後、選手たちはピッチに倒れ込んでぼう然とした表情を浮かべ、涙する選手もいた。

痛恨の敗戦に韓国メディアも厳しい論調が並んだ。「イルガンスポーツ」は「『衝撃の敗戦』戦術、戦略の失敗」と題し、「ＦＩＦＡランクで３０以上も下の南アフリカに対して無気力だった」と、カウンター狙いの南アフリカの攻撃を防げなかったことを断じた。「勝つことが最善だったが、無理に攻めなくてもよかった。２位で３２強入りを確定できたからだ。優位な状況を活用できなかった」と、指摘した。「スポーツソウル」も「最悪の敗戦、３２強行きは疑問」と題し、ソン・フンミンらの後半投入も「効果ははっきりしなかった」と指摘。「惨めな敗北」と断じた。