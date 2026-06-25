シンガー・ソングライターの岡崎体育さん（36）が24日、公式サイトで当面の活動休止を発表しました。

【映像】「心身の体調不良」岡崎体育さんの公式サイトが発表

公式サイトでは、「この度、岡崎体育は、心身の体調不良が続いていることから、医師の診断および本人の意向を踏まえ、当面の間、活動を休止する運びとなりました」と報告。「日頃より応援してくださっている皆様、ならびに関係者の皆様には、多大なるご迷惑とご心配をおかけいたしますこと、心よりおわび申し上げます」と謝罪しました。

活動休止に伴い、年内に予定していた公演はすべて中止となり、イベント出演も見合わせるということで、「対象となる公演・イベント、およびチケットの払い戻し方法につきましては、岡崎体育オフィシャルサイト・SNSより改めてご案内いたします」とアナウンスしました。

また岡崎さんは現在、回復に向けて療養に専念しているとし、「今後の活動再開につきましては、本人の体調を最優先に、慎重に判断のうえ、改めてご報告いたします。引き続き岡崎体育への温かいご支援をよろしくお願い申し上げます」と呼びかけました。

岡崎さんは今月12日、心身の体調不良のため、音楽イベントの出演を見送ることが発表されていました。（『ABEMA NEWS』より）