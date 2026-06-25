スウェーデン戦は午前8時キックオフ

サッカー北中米ワールドカップ（W杯）で1次リーグF組の日本は、25日（日本時間26日）にスウェーデンと対戦。同日はF組の前にE組の試合があり、日本はスウェーデン戦の前に決勝トーナメント（T）進出が決まっている可能性がある。

日本は2試合を終え、勝ち点4でF組2位。スウェーデンに敗れて組3位となっても、決勝T進出を視界に捉えている。

48か国参加の今大会は全12組の各組2位以内に加え、各組3位の成績上位8か国が決勝Tに進む。4つの組の3位チームが勝ち点3以下となった時点で、同4としている日本の突破が決まるのだ。

決戦前日の24日（同25日）は1次リーグA〜C組の最終節が行われ、A組3位・韓国、C組3位・スコットランドの勝ち点が3となった。I組は2試合終えて勝ち点0が2チームあり、I組の3位が勝ち点3以下となることは確定している。

スウェーデン戦は日本の午前8時開始。3時間前の午前5時にはE組の試合が始まり、勝ち点6のドイツと1のエクアドル、3のコートジボワールと1のキュラソーが対戦する。ドイツが引き分け以上だとこの組3位は勝ち点3以下となり、この時点で日本の決勝T進出が決まる。

日本がF組1位となった場合は、決勝T1回戦でモロッコ、2位の場合はブラジルと対戦。3位突破の場合は、フランスと対戦の可能性がある。一方、韓国は突破へ暗雲が漂っている。



（THE ANSWER編集部）