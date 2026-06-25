南アフリカに0-1…ファン・インボムが語った敗因

サッカーの北中米ワールドカップは24日（日本時間25日）、メキシコ・モンテレイで1次リーグA組の韓国―南アフリカ戦が行われ、南アフリカが1-0で勝利した。韓国は1勝2敗の勝ち点3でA組3位に。自力で決勝トーナメント行きを決められず、MFのファン・インボムはファンへの謝罪を繰り返した。

韓国はこの試合、主将で攻撃の中心を担うソン・フンミンを先発から外すという勝負手を打った。前半は攻撃をうまく組み立てられず無得点。GKのキム・スンギュが29分過ぎに南アフリカの2本のシュートを立て続けに防ぐスーパーセーブを見せた。

ただ後半18分、左サイドから攻め込んだ南アフリカは中央へクロス。ボールを受けたタペロ・マセコが左足を振り抜きネットを揺らした。会場は騒然。後半からピッチに立ったソン・フンミンも頭を抱え呆然とした表情。その後も得点を奪えず試合を終えた。

試合後、なかなか立ち上がることができなかったMFファン・インボムは中継局のインタビューに対し「朝早くから私たちを応援してくださったと思いますが、勝利で恩返しすることができず、とても悔しく、申し訳なく思っています」と謝罪した。

決勝トーナメント行きは他の組の3位チームの成績にかかっているため「もし私たちにまたチャンスが与えられるようなら、多くの国民の皆様に、もう一度しっかり準備をして良い姿をお見せできるよう努力します。申し訳ありませんでした」と謝罪の弁を繰り返した。

試合の展開については「準備をしっかりしたにもかかわらず、悔やまれる点が多かった試合だったと思います。特に前半、私たちがカウンターのチャンスを多く作られてしまい、（選手間の）間隔が大きく広がってしまったことが、試合を難しく進めてしまった理由の一つだったと思います」と振り返っている。



（THE ANSWER編集部）