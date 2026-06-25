北中米ワールドカップ

サッカー北中米ワールドカップ（W杯）は24日（日本時間25日）、グループA第3節の南アフリカ―韓国戦がエスタディオ・モンテレイで行われ、南アフリカが1-0で勝利した。韓国は勝ち点3で同組3位となり、決勝トーナメント（T）進出に暗雲が漂ってきた。この結果には日本ファンも「韓国ほんまに何やってんねん」といった声をあげている。

0-0で試合を折り返した後半18分。左サイドから攻め込んだ南アフリカは中央へクロス。ボールを受けたタペロ・マセコが左足を振り抜きネットを揺らした。

韓国は主将ソン・フンミンを中心に反撃するも、最後まで一点がとれず。試合終了のホイッスルが響き渡った。ピッチ上に倒れ込む選手のほか、イ・ガンインは座り込んで下を向いた。

DAZNで中継された一戦。この結果に、X上の日本の視聴者も驚きの声をあげている。

「…韓国？不覚って言葉じゃ片付けられないですよ…？」

「韓国ってこんな弱かったっけ」

「ひどい試合内容だった。韓国やばい」

「この韓国が突破の可能性あるのにセネガルは勝っても突破怪しいのバグでしょ」

「韓国は勝ち点3だったけど次進めそう？」

「韓国は攻撃に覇気無かったな」

「マジか…アジア勢ほんと厳しいな」

「韓国ほんまに何やってんねん 流石にこれはないて」

「わざとの3位狙いだったのかくらいパフォーマンス悪かった」

勝ち点3の韓国はA組3位に転落。各組3位の成績上位8か国に入っての決勝T進出に望みをかけて、他グループの結果を待つことになる。



（THE ANSWER編集部）