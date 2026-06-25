南アフリカに敗れA組3位の韓国、試合後のホン・ミョンボ監督は何を語る

サッカーの北中米ワールドカップは24日（日本時間25日）、メキシコ・モンテレイで1次リーグA組の韓国―南アフリカ戦が行われ、南アフリカが1-0で勝利した。韓国は1勝2敗の勝ち点3でA組3位に。自力で決勝トーナメント行きを決められず、ホン・ミョンボ監督は「私の責任です」と繰り返した。

韓国はこの試合、主将で攻撃の中心を担うソン・フンミンを先発から外すという勝負手を打った。前半は攻撃をうまく組み立てられず無得点。GKのキム・スンギュが29分過ぎに南アフリカの2本のシュートを立て続けに防ぐスーパーセーブを見せた。

ただ後半18分、左サイドから攻め込んだ南アフリカは中央へクロス。ボールを受けたタペロ・マセコが左足を振り抜きネットを揺らした。会場は騒然。後半からピッチに立ったソン・フンミンも頭を抱え呆然とした表情。その後も得点を奪えず試合を終えた。

チームを率いるのはJリーグでも活躍したホン・ミョンボ監督。試合後は韓国の中継局の「ファンの皆さんに一言伝えるとしたら？」という質問に対し「最後まで最善を尽くしましたが、結果が悔やまれる点については、まあ、監督である私の責任ですから。これから（決勝トーナメントの）日程がどうなるかは分かりませんが、とにかく今日の試合結果については、監督の責任です」と繰り返した。

試合展開については「選手たちは最善を尽くしてくれたと思いますが、先に失点してしまったことで、その後のゲームコントロールにおいて選手たちに少し焦りが生じてしまったようです。先制点を奪われたのは悔やまれますが、それでも選手たちは、まあ、最善を尽くしたと思います」と語った。

韓国はこの結果、1勝2敗の勝ち点3で3位に転落。決勝トーナメント進出に黄信号が灯った。他のグループの結果次第では敗退の可能性もある。

グループ首位のメキシコ、2位の南アフリカはそれぞれ決勝トーナメント進出を決めた。



（THE ANSWER編集部）