1次リーグA組

サッカー北中米ワールドカップ（W杯）の1次リーグA組最終節が24日（日本時間25日）に行われ、韓国が南アフリカに0-1で敗れた。勝ち点3で同組3位となり、決勝トーナメント（T）進出に暗雲が漂ってきた。

後半18分。左サイドから攻め込んだ南アフリカは中央へクロス。ボールを受けたタペロ・マセコが左足を振り抜きネットを揺らした。

会場は騒然となり、後半からピッチに立った韓国の主将ソン・フンミンも頭を抱え呆然。結局このまま押し切られ、試合前の2位から3位に転落した。

勝ち点3の韓国は得失点差は「-1」、総得点は「2」。48か国参加の今大会は全12組の各組2位以内に加え、各組3位の成績上位8か国が決勝Tに進む。勝ち点で並んだ場合は得失点差、総得点の順に優劣をつける。

1次リーグを終えたのはA、B、C組。韓国はB組3位のボスニア・ヘルツェゴビナ（勝ち点4）には及ばず、C組3位のスコットランド（同3）は得失点差で上回っている。

日本が入っているF組を含め、残り9組の結果を待つことになるが、暗雲が漂ってきたのは間違いない。



（THE ANSWER編集部）