6月28日（日）夜6時30分～約4時間半の生放送！「テレ東音楽祭2026夏」出演アーティスト第3弾を発表！さらに、6月28日(日)夕方4時55分～夕方5時15分に「テレ東音楽祭 2026初夏」が放送決定！日向坂46 五期生やROIROM、ano & 粗品などが出演。放送目前！MCを務める深澤辰哉（Snow Man）と松本若菜に直前インタビュー！

テレ東では、6月28日（日）夜6時30分から「テレ東音楽祭 2026夏 」を放送します。2014年の放送開始から今回で16回目を迎える「テレ東音楽祭」。今年は、これまでの水曜放送から番組史上初めて日曜へと枠を移し、約4時間半の生放送でお届けします。（※一部事前収録あり）MCを深澤辰哉（Snow Man）と松本若菜が、進行を田中瞳アナウンサーが務めます。先日出演アーティスト第２弾を発表しましたが、この度出演アーティスト第３弾を発表します！

出演アーティスト 第３弾 ※50音順

DOZAN11 aka 三木道三、LUNA SEA

©テレビ東京

★ドラム真矢の魂と共に。LUNA SEA、真矢 旅立ち後 初のテレビ出演

今年２月、惜しまれつつもこの世を去ったドラム真矢。

彼と共に歩んできた誇りを胸に、LUNA SEAがその想いを連れて、旅立ち後 初となるテレビ出演を

果たします。

90年代を席巻した伝説的ヒット曲「STORM」「I for You」の珠玉のメドレー、そして真矢の遺志を継ぐ最新曲「FOREVER」をフルサイズでテレビ初披露。

5人の絆、その全てを込めた渾身のステージをお届けします。

★6月28日（日）16:55～17:15『テレ東音楽祭2026初夏』放送決定！

日向坂46 五期生による音楽番組初パフォーマンス、大注目のROIROM、「新劇場版☆ケロロ軍曹」のオープニング曲を披露するano & 粗品など、豪華ラインナップでお届けします。

★強力なゲストが番組をバックアップ！

昨年に引き続き、お笑い芸人・ニューヨークが軽快なトークで番組を盛り上げます！

また、河合郁人が福岡からの中継に緊急参戦します！

★裏生配信チャレンジ企画

昨年大反響を呼んだDOZAN11 aka 三木道三によるチャレンジ企画を裏生配信します。

今年はどのようなチャレンジを見せてくれるのか。予測不能な生配信に、ぜひご期待ください！

★テレビ東京 新人アナウンサー2名がデビュー

鈴木芹里乃アナ・北川莉央アナがフレッシュな姿で中継現場を担当します。

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◇◆深澤辰哉（Snow Man）と松本若菜に直前インタビュー！「MC就任後の周囲の反応」や「特に注目している企画やアーティスト」などたっぷりお話しいただきました！◆◇

Ｑ1）MC決定の発表を受けてまわりからの反響はありましたか？

・深澤辰哉（Snow Man）

MC発表の前にメンバーに先に伝えていたのですが、その時にすごく喜んでくれたのが印象的で嬉しかったです。発表のタイミングでは、自分がいつかは音楽番組のMCをやりたいということを言っていたので、

それが叶って、ファンの皆さんもきっと喜んでくれたんじゃないかなと思いますし、松本若菜さんと一緒にやるというその並びも喜んでくれている方が多かったなという印象でした。

・松本若菜

「テレ東音楽祭」のMC発表の際に、久しく連絡の取れていなかったお友達からメールがきました。

とても喜んでくれて楽しみに待っているとエールを送ってくれました！

Ｑ2）特に楽しみにしているアーティストや企画を教えてください。

・深澤辰哉（Snow Man）

普段、大型音楽番組は、先輩がMCをやっているところに呼んでいただく形ですが、今回は、後輩はもちろん、先輩方も出演者の中にいて。おもてなしする側に回ることがあまり経験したことがないので、もちろん他のアーティストの皆さんの歌もすごく楽しみですが、弊社の人たちを目の前に迎えるということが自分の中では新鮮で、すごく楽しみだなというのと同時に緊張します。そういう意味で、弊社の人と絡むのはすごく楽しみかなと思います。

・松本若菜

【ZARDさん】

子供の頃から運動会などの学校行事やテレビの中でも、誰かの応援に必ず流れていたZARDさんの「負けないで」は、何度聞いても背中を押してくれる名曲だと思います。貴重な映像と本人直筆の歌詞にのせて、再結集した ZARD バンドが演奏という何とも贅沢な時間を楽しみたいです。

【ドラマ名曲メドレー】

沢山の大ヒットドラマの主題歌をご本人やドラマ出演者の歌唱で聴けるなんて。毎週テレビに齧り付いて楽しみにしていたあの頃を思い出しながら、みなさんの歌に酔いしれたいと思います。

Q3）大切にしている曲や思い入れのある曲とそれにまつわるエピソードを教えてください。

・深澤辰哉（Snow Man）

王道な答えになってしまうかもしれないですが、僕は、デビューするのにどちらかというと時間がかかった人なので、自分たちの曲がCDショップに並んだ時の印象ってやっぱり忘れられないというか。

なので、自分たちのデビュー曲の『D.D.』なのかなと思います。デビューって、したいからできるというわけでもない。けど、みんなそこを目指して頑張っている中で、デビューできて、CDショップに自分たちのCDが並んだ時のあの気持ちは、もう多分2度とないなと思った時に、『D.D.』はすごく思い入れがある楽曲です。

・松本若菜

【澤田知可子さん】 「会いたい」

子供の頃、歌番組で見た澤田知可子さんの「会いたい」。切ないメロディーと歌詞、そこに澤田さんの切なくも力強い歌声が心に響いたのを今でも色濃く覚えています。

【辛島美登里さん】

カラオケで何度も挑戦しましたが、Aメロの最初の一言が辛島さんの美しい歌声とほど遠くてがっかりした思い出があります。私の中で歌う曲というよりしっかりと聴きたい曲なので、目の前でお聴きできるなんて夢のようです。吉田栄作さんとのコラボも楽しみです。

Q4）音楽番組MC初挑戦とのことですが、今年の夏、挑戦したいこと・やりたいことを教えてください。

・深澤辰哉（Snow Man）

筋トレです。特に見せるタイミングはないですが。プールも行かないし、海も行かないけど、夏と聞くと、鍛えなきゃ、という脳なので。今、もう始めているので、本番の衣装のジャケットが結構きつくなってきています。本番までにもうちょっときつくなっちゃうかな、多分、仕上がっちゃう（笑）。

・松本若菜

今年の夏もドラマ撮影で、気づいたら秋になっていそうなので、せめてかき氷を食べたり、スイカやメロンを食べたりして夏を感じたいです！

Ｑ5）改めて放送への意気込みをお願いします。

・深澤辰哉（Snow Man）

楽しい時に聴きたい曲や悲しい時に聴きたい曲など、色々ある中で、音楽の力ってやっぱりすごいと思います。本番はもちろん緊張はすると思うのですが、アーティストの皆さんの音楽の力を借りて、自分もちょっと緊張をほぐしたりとか、楽しめるように頑張りたいなと思います。

・松本若菜

アーティストの方々や曲目が次々と発表されてきました。皆様と一緒に思いっきり楽しめる企画もたくさんあります。私も音楽を体一杯に感じながらMCもしっかりとやり遂げたいと思います！

©テレビ東京 ©テレビ東京

≪「テレ東音楽祭 2026夏」番組概要≫

【タイトル】 「テレ東音楽祭 2026夏」

【放送日時】 2026年6月28 日（日）夜6時30分～夜10時54分

【放送局】 テレビ東京、テレビ大阪、テレビ愛知、テレビせとうち、テレビ北海道、TVQ九州放送

【配信】 全国どこからでも放送と同時に視聴可能なリアルタイム配信は、

民放公式テレビ配信サービス「TVer」で！

広告付き無料配信サービス「ネットもテレ東」(テレ東 HP、TVer)にて見逃し配信！

★TVer では便利な「お気に入り登録」をお願いいたします!★

・TVer: https://tver.jp/series/srjpvb1r0b

・ネットもテレ東: https://video.tv-tokyo.co.jp/

※見逃し配信は、準備でき次第、順次配信いたします。

【MC】 深澤辰哉（Snow Man）、松本若菜

【進行】 田中瞳（テレビ東京アナウンサー）

【第1弾出演アーティスト】※50音順 IMP.、相川七瀬、ano、Aぇ! group、AKB48、OWV、工藤静香、国生さゆり、ZARD、島袋寛子、Juice=Juice、SUPER EIGHT、鈴木亜美、

DA PUMP、知念里奈、超ときめき♡宣伝部、TRF、中西保志、乃木坂46、hitomi、FRUITS ZIPPER、マーク・パンサー、MAX、観月ありさ、南野陽子、宮沢和史、モナキ

【第2弾出演アーティスト】※50音順 赤井英和、アグネス・チャン、麻倉未稀、石井明美、いしだ壱成、

伊東歌詞太郎、aespa、大久保伸隆（ex.Something ELse）、小野正利、

辛島美登里、河口恭吾、Kis-My-Ft2、KEY TO LIT、楠瀬誠志郎、久宝留理子、

けんいち（元ロードオブメジャー）、酒井法子、SATSUKI（元ZOO）、

THE 虎舞竜、澤田知可子、JI BLUE、ZIGGY、SHAZNA、鈴木亜美、

千堂あきほ、仙道敦子、髙嶋政伸、武田鉄矢、Tama（Hysteric Blue）、

TRF、中島健人、永井真理子、長渕剛、西田ひかる、PERSONZ、

バブルガム・ブラザーズ、早見優、hitomi、B.B.クィーンズ、FIELD OF VIEW、マーク・パンサー、松本伊代、観月ありさ、森若香織（GO-BANG’S）、

吉田栄作、LINDBERG

【第３弾出演アーティスト】※50音順 DOZAN11 aka 三木道三、LUNA SEA

【番組ロゴ制作】 岡本太玖斗

【公式HP】 https://www.tv-tokyo.co.jp/ongakusai_2026/

【公式X】 @teretoongakusai (https://x.com/teretoongakusai )

【公式Instagram】 @tereto.ongakusai（https://www.instagram.com/tereto.ongakusai/ ）

【公式ハッシュタグ】 #テレ東音楽祭

【コピーライト】 Ⓒテレビ東京



≪「テレ東音楽祭 初夏」番組概要≫

【タイトル】 「テレ東音楽祭 2026初夏」

【放送日時】 2026年6月28 日（日）夕方４時55分～夕方５時15分

【放送局】 テレビ東京

【配信】 広告付き無料配信サービス「TVer」などで見逃し配信！

★見逃しを防ぐ便利な「お気に入り登録」をお願いします★

・TVer: https://tver.jp/series/srjpvb1r0b

・ネットもテレ東: https://video.tv-tokyo.co.jp/

【出演アーティスト】 ano & 粗品、日向坂46 五期生、ROIROM など