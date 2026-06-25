現代の若者は昔の若者よりも速く生物学的に老化している、がん発症率の増加にも関連している可能性
近年は若者のがん発症率が増加していることが相次いで報告されており、世界的に重要な課題となっています。アメリカのワシントン大学などの研究チームが行った研究では、現代の若者は昔の若者よりも速く生物学的に老化しており、これが若年層のがん発症率の増加にも関連している可能性があると示されました。
Biological aging and generational shifts in early-onset cancer risk | Nature Medicine
Faster aging in younger generations linked to rise in early-onset cancer - WashU Medicine
https://medicine.washu.edu/news/faster-aging-in-younger-generations-linked-to-rise-in-early-onset-cancer/
Younger Adults May Be Aging Faster Than Previous Generations : ScienceAlert
https://www.sciencealert.com/younger-adults-may-be-aging-faster-than-previous-generations
がんは細胞のDNAに重大な損傷が蓄積し、制御不能なレベルで増殖・分裂することによって発症します。DNA損傷の原因には食事・空気・日光への暴露などがあり、長く生きるほどこれらの損傷が蓄積する可能性が高まるため、一般的に年齢を重ねるほどがんリスクが高まるといわれています。
ところがここ10年ほどの研究では、若い世代におけるがんの発症率が急激に上昇していることが報告されています。2025年の調査では、1980年代〜1990年代に生まれたミレニアル世代は親世代が同じ年齢だった頃に比べ、一部のがんリスクが高いことが示されました。
がんリスクに影響を与える要因としては、肥満・代謝異常・アルコール摂取・運動不足・食生活などさまざまなものがありますが、個々の要因による影響は限定的です。そこで、ワシントン大学医学部の分子疫学者であるイン・カオ准教授らの研究チームは、実年齢ではなく生理学的な生物学的指標であるバイオマーカーに基づいた「生物学的年齢」に着目しました。
研究チームは、イギリスの大規模バイオバンクであるUKバイオバンクに登録している15万4169人の成人から採取した血液マーカーを使用し、「1950年〜1954年に生まれた人々」と「1965年〜1974年に生まれた人々」を比較しました。また、アメリカの健康研究プログラムであるAll of Usに参加している「1965年〜1969年生まれの人々」と「1990年〜1999年生まれの人々」についても調査しました。
研究チームが用いた主な指標のひとつが、炎症マーカーであるCRP・グルコース・クレアチニン・アルブミン・白血球など9つのバイオマーカーに基づいた生物学的年齢の指標「PhenoAge」です。また、特定の臓器系に関連するタンパク質レベルを測定したデータを用いて、個々の臓器の生物学的老化についても推定したとのこと。
研究チームはこれらのバイオマーカーに基づいた生物学的年齢と、被験者の実年齢の差である「年齢差スコア」を算出。平均値からのばらつき具合を表す標準偏差を用いて、特定の年齢における被験者の年齢差スコアが平均からどれほど離れているのかを調べました。
分析の結果、イギリスで1965年〜1974年に生まれた人々は、1950年〜1954年に生まれた人々と比較して、PhenoAgeで定義された生物学的年齢差が23％高いことがわかりました。つまり、実年齢が同じであったとしても、より若い世代の方が年長の世代よりも生物学的老化が進んでいたというわけです。
同様の傾向はアメリカの被験者でもみられました。アメリカで1990年〜1999年の間に生まれた人々は、1965年〜1974年に生まれた人々と比較して、標準化された生物学的年齢差が92％も大きかったと報告されています。
次に研究チームは、データの一部を用いてがんリスクと年齢差スコアの関連性を調べました。すると、年齢差スコアが高い人は55歳未満でがんを発症する可能性が高く、特に肺がん・消化器系がん・子宮がんでリスクが高いことが判明。年齢差スコアが標準偏差で1単位増加するごとに早期発症の固形がんのリスクは8％上昇し、特に肺がんでは57％もリスクが上昇したとのことです。
驚くべき点として、一般にがんリスクと関連しているとされる喫煙・肥満・テロメアの長さ・遺伝的素因といった他の要因を調整した後でも、年齢差スコアとがんリスクの上昇との関連性は依然としてみられました。
また、生物学的老化の形態によっても異なる関連性がみられました。タンパク質レベルに基づく臓器の生物学的老化について調べたところ、早期発症の肺がんリスクは免疫系の老化とより強く関連しており、脂肪組織の老化は早期発症の大腸がんリスクとの関連性が強うことが明らかになりました。
研究チームは論文で、「私たちの研究結果は、年齢差が大腸がんや子宮がんなど、発生率が上昇している早期発症がんを理解する上で特に重要である可能性を示唆しています。肺がんなど、原因不明のリスクが高いがんについても同様です」と記しています。
カオ氏は、「私たちの最終的な目標は、現代の生活環境がどのように生物学的要因として定着し、がんリスクを高めるのかを解明して、予防対策を『一般的な推奨事項』から『個人にあわせた介入』へと転換することです」「がんリスクが最も高い若年層をまだ健康なうちに特定できれば、早期介入によって最も大きな恩恵を受ける人を対象に、予防や早期発見に注力することができます」と述べました。