松島かのんの水着姿がプリントされた等身大抱き枕カバーが「ボムアイドル工房Z」（https://bombidol.official.ec/）で発売中。

松島かのんのサイズ感を体感できる等身大抱き枕カバー（サイズ：約160cm×50cm）は、国内最高級の生地（2wayトリコット）を使用しており、やわらかくもっちりとした肌触りで、やさしくギュッと抱きしめたくなるスペシャルアイテム。

ベッドで一緒に添い寝できるのはもちろん、ひざ枕的な使い方も。写真プリントもリアルで、まさに隣に松島がいる感覚が楽しめる。両面仕様で、水着の衣装違いの3タイプがラインナップ。また、直筆サイン入り商品や3タイプセットも販売。さらに、7月12日（日）には、都内で発売記念イベントが開催される。

松島かのん 等身大抱き枕カバー【A】

松島かのん 等身大抱き枕カバー【B】

松島かのん 等身大抱き枕カバー【C】

商品情報

松島かのん 等身大抱き枕カバー（両面、A・B・C3種類）

価格：各14,500円（税込）

サイズ：約160cm×50cm

素材：2way トリコット

生産国：日本

※枕の中身は付属しません。

販売サイト：『ボムアイドル工房Z』https://bombidol.official.ec/

イベント特典詳細：https://bombweb.jp/related-items/matsushimakanonbp/

松島かのん 等身大抱き枕カバー

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