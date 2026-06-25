与田祐希＆藤木直人、『うるわしの宵の月』追加キャストに決定 “琥珀”道枝駿佑と“宵”安斉星来の恋模様を彩る
なにわ男子の道枝駿佑が主演、安斉星来がヒロインを務める映画『うるわしの宵の月』より、追加キャストとして与田祐希と藤木直人の出演が発表。市村琥珀（道枝）＆滝口宵（安斉）の恋模様を彩り、物語をさらに盛り上げる。
【動画】琥珀（道枝）と宵（安西）の“恋のはじまり“を描いた60秒の最新予告
講談社「デザート」で連載中のやまもり三香による同名の人気漫画を実写映画化。完璧なルックスを誇る高校一のイケメンで「王子」と呼ばれる市村琥珀と、中性的な美しさとクールな振る舞いで「王子」と呼ばれる女子・滝口宵。本作は、ともに“王子”と呼ばれる男女が織りなす特別な初恋を描く“ダブル王子”の等身大ファーストラブストーリーだ。
与田は、琥珀の幼なじみであり原作でもファンが多いキャラクター・よしこを演じる。海外から一時帰国した際に、久しぶりに琥珀の家を訪ねてくるなど、自由奔放な性格で宵と琥珀の関係を揺るがす存在だ。よしこを演じたことについて与田は「明るくて人との距離感が近く、琥珀とは兄弟のような気持ちで接しているよしこですが、周りから見ると少し誤解されやすい一面を持つ役どころです。時にはもどかしく感じられる場面もあるかもしれませんが、この物語をより彩るスパイスのような存在になれたら嬉しいです。現場では監督やスタッフの皆様、キャストの皆様とコミュニケーションを取りながら少しずつ肩の力を抜いて演じることができました」とコメント。どこか憎めない愛嬌を持つキャラクター像を、与田が繊細かつ魅力的に体現する。
さらに、宵の父親・誠一役には藤木直人が決定。娘の宵を「我が家の王子」と溺愛する子煩悩な父親を、大人の色気と温かみを兼ね備えた藤木がチャーミングに演じる。道枝とは2017年放送のドラマ『母になる』（NTV）以来、約9年ぶりの共演となり、「青春恋愛映画のオファーをいただくなんて思ってもなかったのでびっくりしました。…が、僕の役にキラキラ要素は微塵もありませんでした（汗）。道枝駿佑くんとは『母になる』と言う9年前のドラマで親子役でした。それ以来勝手に息子だと思っているので（笑）、再び共演出来て嬉しいです」と再共演への思いを交えながらコメントを寄せた。
琥珀と宵の不器用に揺れる恋愛模様に嵐を巻き起こすよしこ、そしてふたりの恋と成長を温かく見守る誠一。2人は物語にどのような化学反応をもたらすのか…。
映画『うるわしの宵の月』は、10月23日公開。
※与田と藤木のコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■与田祐希
明るくて人との距離感が近く、琥珀とは兄弟のような気持ちで接しているよしこですが、周りから見ると少し誤解されやすい一面を持つ役どころです。
時にはもどかしく感じられる場面もあるかもしれませんが、この物語をより彩るスパイスのような存在になれたら嬉しいです。現場では監督やスタッフの皆様、キャストの皆様とコミュニケーションを取りながら少しずつ肩の力を抜いて演じることができました。
素敵な作品に携わることができ、とても光栄でした！
■藤木直人
青春恋愛映画のオファーをいただくなんて思ってもなかったのでびっくりしました。…が、僕の役にキラキラ要素は微塵もありませんでした（汗）。道枝駿佑くんとは「母になる」と言う9年前のドラマで親子役でした。それ以来勝手に息子だと思っているので（笑）、再び共演出来て嬉しいです。今回は娘の彼氏だったんですが、2人が結ばれたらまたまた親子（義理ですが）になるのになぁと思いながら演じていました。安斉星来さんはまさに原作の宵にピッタリ！少ない日数でしたが親子感を出すのがテーマだったのでコミュニケーションを取りながら演じました。
【動画】琥珀（道枝）と宵（安西）の“恋のはじまり“を描いた60秒の最新予告
講談社「デザート」で連載中のやまもり三香による同名の人気漫画を実写映画化。完璧なルックスを誇る高校一のイケメンで「王子」と呼ばれる市村琥珀と、中性的な美しさとクールな振る舞いで「王子」と呼ばれる女子・滝口宵。本作は、ともに“王子”と呼ばれる男女が織りなす特別な初恋を描く“ダブル王子”の等身大ファーストラブストーリーだ。
さらに、宵の父親・誠一役には藤木直人が決定。娘の宵を「我が家の王子」と溺愛する子煩悩な父親を、大人の色気と温かみを兼ね備えた藤木がチャーミングに演じる。道枝とは2017年放送のドラマ『母になる』（NTV）以来、約9年ぶりの共演となり、「青春恋愛映画のオファーをいただくなんて思ってもなかったのでびっくりしました。…が、僕の役にキラキラ要素は微塵もありませんでした（汗）。道枝駿佑くんとは『母になる』と言う9年前のドラマで親子役でした。それ以来勝手に息子だと思っているので（笑）、再び共演出来て嬉しいです」と再共演への思いを交えながらコメントを寄せた。
琥珀と宵の不器用に揺れる恋愛模様に嵐を巻き起こすよしこ、そしてふたりの恋と成長を温かく見守る誠一。2人は物語にどのような化学反応をもたらすのか…。
映画『うるわしの宵の月』は、10月23日公開。
※与田と藤木のコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■与田祐希
明るくて人との距離感が近く、琥珀とは兄弟のような気持ちで接しているよしこですが、周りから見ると少し誤解されやすい一面を持つ役どころです。
時にはもどかしく感じられる場面もあるかもしれませんが、この物語をより彩るスパイスのような存在になれたら嬉しいです。現場では監督やスタッフの皆様、キャストの皆様とコミュニケーションを取りながら少しずつ肩の力を抜いて演じることができました。
素敵な作品に携わることができ、とても光栄でした！
■藤木直人
青春恋愛映画のオファーをいただくなんて思ってもなかったのでびっくりしました。…が、僕の役にキラキラ要素は微塵もありませんでした（汗）。道枝駿佑くんとは「母になる」と言う9年前のドラマで親子役でした。それ以来勝手に息子だと思っているので（笑）、再び共演出来て嬉しいです。今回は娘の彼氏だったんですが、2人が結ばれたらまたまた親子（義理ですが）になるのになぁと思いながら演じていました。安斉星来さんはまさに原作の宵にピッタリ！少ない日数でしたが親子感を出すのがテーマだったのでコミュニケーションを取りながら演じました。