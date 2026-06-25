『ハリー・ポッターと賢者の石』公開25周年を記念し、再上映決定！ 初公開のメイキング映像も
「ハリー・ポッター」シリーズ第1作『ハリー・ポッターと賢者の石』（2001）が、公開25周年を記念し、8月28日より期間限定で劇場公開されることが決定し、日本版の25周年記念ビジュアルが解禁された。上映フォーマットにはIMAX（R）、Dolby Cinema、4D（MX4D／4DX）といったプレミアムラージフォーマットを網羅するほか、本編終了後には、初公開となるボーナスメイキング映像を上映する。
【写真】舞台『ハリー・ポッターと呪いの子』上演回数1500回達成
今なお世界中で愛され、人々を魅了し続けているJ.K.ローリングによるファンタジー小説の金字塔「ハリー・ポッター」シリーズ。その映画シリーズの第1作である『ハリー・ポッターと賢者の石』は2001年11月16日に英国および米国で公開され、全世界興行収入9億7400万ドルのメガヒットを記録し、2001年の全世界興行収入ナンバーワン映画となった。
日本でも同年12月1日に公開され、興行収入203億円の大ヒットを記録。第74回米アカデミー賞の作曲賞、美術賞、衣装デザイン賞をはじめとする数々の賞にもノミネートされるなど、社会現象を巻き起こした。
この度、本作の公開25周年を記念し、8月28日より期間限定で日本全国の劇場で公開されることが決定。今回の記念上映は、ホグワーツ魔法魔術学校の新学期を祝う世界的なアニバーサリーイベント“バック・トゥ・ホグワーツ”の期間に合わせ、世界的に実施される一大プロジェクトの一環。
上映フォーマットには、映画の世界へ完璧に没入できるIMAXに加え、最高峰の映像・音響を誇るDolby Cinema（ドルビーシネマ）、五感を刺激する体験型上映の4D（MX4D／4DX）といった、人気のプレミアムラージフォーマットを網羅。まさにアニバーサリーイヤーにふさわしい贅沢な映画体験を届ける。
さらに、本編終了後には、初公開となる約12分のボーナスメイキング映像を上映（※一部劇場を除く。詳細は後日発表）。この再上映でしか見られない貴重な映像に注目だ。
上映発表と併せて、日本版の25周年記念ビジュアルが解禁。ハリーが杖に選ばれ魔法に出会った名シーンと、ホグワーツへ向かう生徒たちを印象的に描いたビジュアルとなっている。
また今回、スタジオツアー東京にて、特別イベント「『ハリー・ポッターと賢者の石』鑑賞パッケージ」を、8月28日〜9月3日の期間限定で実施することを発表。スタジオツアーにて作品の世界観や制作の舞台裏を体感した後、映画『ハリー・ポッターと賢者の石』（未公開メイキング映像付き）を鑑賞することで、物語の理解や没入感をより一層深めることができる貴重なイベントだ。価格は大人8800円、中人7700円、小人6200円。※実施日によってスケジュールが異なるため、詳細は各日程の案内を要確認。ツアー時刻の1時間前からスタジオに入館可。
25周年記念『ハリー・ポッターと賢者の石』は、8月28日より期間限定上映（上映フォーマットは2D吹替版、IMAX3D吹替版、Dolby Cinema3D字幕版、4DX3D吹替版、MX4D3D吹替版）。
今なお世界中で愛され、人々を魅了し続けているJ.K.ローリングによるファンタジー小説の金字塔「ハリー・ポッター」シリーズ。その映画シリーズの第1作である『ハリー・ポッターと賢者の石』は2001年11月16日に英国および米国で公開され、全世界興行収入9億7400万ドルのメガヒットを記録し、2001年の全世界興行収入ナンバーワン映画となった。
日本でも同年12月1日に公開され、興行収入203億円の大ヒットを記録。第74回米アカデミー賞の作曲賞、美術賞、衣装デザイン賞をはじめとする数々の賞にもノミネートされるなど、社会現象を巻き起こした。
この度、本作の公開25周年を記念し、8月28日より期間限定で日本全国の劇場で公開されることが決定。今回の記念上映は、ホグワーツ魔法魔術学校の新学期を祝う世界的なアニバーサリーイベント“バック・トゥ・ホグワーツ”の期間に合わせ、世界的に実施される一大プロジェクトの一環。
上映フォーマットには、映画の世界へ完璧に没入できるIMAXに加え、最高峰の映像・音響を誇るDolby Cinema（ドルビーシネマ）、五感を刺激する体験型上映の4D（MX4D／4DX）といった、人気のプレミアムラージフォーマットを網羅。まさにアニバーサリーイヤーにふさわしい贅沢な映画体験を届ける。
さらに、本編終了後には、初公開となる約12分のボーナスメイキング映像を上映（※一部劇場を除く。詳細は後日発表）。この再上映でしか見られない貴重な映像に注目だ。
上映発表と併せて、日本版の25周年記念ビジュアルが解禁。ハリーが杖に選ばれ魔法に出会った名シーンと、ホグワーツへ向かう生徒たちを印象的に描いたビジュアルとなっている。
また今回、スタジオツアー東京にて、特別イベント「『ハリー・ポッターと賢者の石』鑑賞パッケージ」を、8月28日〜9月3日の期間限定で実施することを発表。スタジオツアーにて作品の世界観や制作の舞台裏を体感した後、映画『ハリー・ポッターと賢者の石』（未公開メイキング映像付き）を鑑賞することで、物語の理解や没入感をより一層深めることができる貴重なイベントだ。価格は大人8800円、中人7700円、小人6200円。※実施日によってスケジュールが異なるため、詳細は各日程の案内を要確認。ツアー時刻の1時間前からスタジオに入館可。
25周年記念『ハリー・ポッターと賢者の石』は、8月28日より期間限定上映（上映フォーマットは2D吹替版、IMAX3D吹替版、Dolby Cinema3D字幕版、4DX3D吹替版、MX4D3D吹替版）。