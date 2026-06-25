アニメ『サイボーグ009 ネメシス』本PV解禁 ED主題歌はスキマスイッチ「クライマル」に決定
7月19日より配信スタートのアニメ『サイボーグ009 ネメシス』より、本PV映像を解禁。併せて、エンディング主題歌がスキマスイッチの「クライマル」に決定したほか、声優を務めた梶裕貴、中村悠一、早見沙織らが登壇する先行上映会を7月18日に開催することも発表された。
【動画】壮絶なバトルを収めた『サイボーグ009 ネメシス』本PV
漫画家・石ノ森章太郎がライフワークとして描き続けた代表作『サイボーグ009』。“009”島村ジョーをはじめとする9人のゼロゼロナンバーサイボーグたちが、悪の組織により戦争のための兵器として改造手術を受けながらも組織を脱出し、世界から争いを無くすために戦う物語だ。『サイボーグ009 ネメシス』はその新作アニメーションとなる。
サイボーグ戦士たちは誕生以後、半世紀以上にわたり平和を脅かすさまざまな敵から人々を守ってきた。しかし、なおも戦いは続いている。そして今。009たちでは世界を安寧に導くことはできない、そう信じた9人のサイボーグ集団「ネメシス」が現れた。重力を操るサイボーグ・グラビトンが率いる彼らの目指す理想とは？
この度解禁された本PVは、世界の平和を陰から支えてきた009／島村ジョーらゼロゼロナンバーサイボーグたちと、彼らを真っ向から否定し、新たなる力で世界を変えようと結成されたN009／グラビトン率いる「ネメシス」の面々との手に汗握る壮絶なバトルシーンが幾重にも交錯する映像。
ゼロゼロナンバーサイボーグよりも強力な能力を持つネメシスナンバーサイボーグたちと繰り広げられる、9対9の壮絶なバトル。中でもひと際目を引くのは、重力を操りジョーを追い詰めるグラビトンの圧倒的な強さだ。「俺たちは必要悪だ。正義のためには犠牲は避けられない」と彼なりの正義の裁きを下すその容赦のないやり方に、「君が殺すというのなら僕は全力で守ってみせる」とジョーは命懸けで立ち向かう。
併せて、エンディング主題歌が、大橋卓弥と常田真太郎のソングライター2人からなるユニット、スキマスイッチの「クライマル」に決定。
今回の決定にあたり、2人は「僕たちスキマスイッチの『クライマル』が、アニメ『サイボーグ009 ネメシス』のエンディング主題歌を担当させていただくことになりました。時代を超えて愛され続けている『サイボーグ009』シリーズに携わることが出来て、とても嬉しく思っています！」と喜び、「個性豊かなサイボーグ戦士が、それぞれに思い描く理想や正義のために戦うバトルシーンは目が離せません。アニメ『サイボーグ009 ネメシス』とともに僕たちの楽曲も楽しんでいただけたら嬉しいです！」とメッセージを寄せた。
さらに、7月19日の配信日の前日となる18日、新宿バルト9にて先行上映会を開催することも発表。当日はジョー役の梶裕貴、グラビトン役の中村悠一、フランソワーズ役の早見沙織が登壇する予定。豪華声優陣によるアフレコ時の裏話や作品の見どころなど、ここでしか聞けないトークもたっぷり届けるほか、入場者全員にB2ポスターをプレゼントする貴重なイベントとなる。
アニメ『サイボーグ009 ネメシス』は、ABEMAプレミアム、dアニメストア、U-NEXT、アニメ放題、Prime Video、DMM TV、FOD、Hulu、バンダイチャンネル、J：COM STREAM、TELASA、milplus見放題プライム、ふらっと動画にて7月19日より全3話一挙配信開始。
※石ノ森章太郎の「ノ」の字は、約60％縮小が正式表記
【動画】壮絶なバトルを収めた『サイボーグ009 ネメシス』本PV
漫画家・石ノ森章太郎がライフワークとして描き続けた代表作『サイボーグ009』。“009”島村ジョーをはじめとする9人のゼロゼロナンバーサイボーグたちが、悪の組織により戦争のための兵器として改造手術を受けながらも組織を脱出し、世界から争いを無くすために戦う物語だ。『サイボーグ009 ネメシス』はその新作アニメーションとなる。
この度解禁された本PVは、世界の平和を陰から支えてきた009／島村ジョーらゼロゼロナンバーサイボーグたちと、彼らを真っ向から否定し、新たなる力で世界を変えようと結成されたN009／グラビトン率いる「ネメシス」の面々との手に汗握る壮絶なバトルシーンが幾重にも交錯する映像。
ゼロゼロナンバーサイボーグよりも強力な能力を持つネメシスナンバーサイボーグたちと繰り広げられる、9対9の壮絶なバトル。中でもひと際目を引くのは、重力を操りジョーを追い詰めるグラビトンの圧倒的な強さだ。「俺たちは必要悪だ。正義のためには犠牲は避けられない」と彼なりの正義の裁きを下すその容赦のないやり方に、「君が殺すというのなら僕は全力で守ってみせる」とジョーは命懸けで立ち向かう。
併せて、エンディング主題歌が、大橋卓弥と常田真太郎のソングライター2人からなるユニット、スキマスイッチの「クライマル」に決定。
今回の決定にあたり、2人は「僕たちスキマスイッチの『クライマル』が、アニメ『サイボーグ009 ネメシス』のエンディング主題歌を担当させていただくことになりました。時代を超えて愛され続けている『サイボーグ009』シリーズに携わることが出来て、とても嬉しく思っています！」と喜び、「個性豊かなサイボーグ戦士が、それぞれに思い描く理想や正義のために戦うバトルシーンは目が離せません。アニメ『サイボーグ009 ネメシス』とともに僕たちの楽曲も楽しんでいただけたら嬉しいです！」とメッセージを寄せた。
さらに、7月19日の配信日の前日となる18日、新宿バルト9にて先行上映会を開催することも発表。当日はジョー役の梶裕貴、グラビトン役の中村悠一、フランソワーズ役の早見沙織が登壇する予定。豪華声優陣によるアフレコ時の裏話や作品の見どころなど、ここでしか聞けないトークもたっぷり届けるほか、入場者全員にB2ポスターをプレゼントする貴重なイベントとなる。
アニメ『サイボーグ009 ネメシス』は、ABEMAプレミアム、dアニメストア、U-NEXT、アニメ放題、Prime Video、DMM TV、FOD、Hulu、バンダイチャンネル、J：COM STREAM、TELASA、milplus見放題プライム、ふらっと動画にて7月19日より全3話一挙配信開始。
※石ノ森章太郎の「ノ」の字は、約60％縮小が正式表記