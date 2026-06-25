◆スギ薬局グループ杯 第１８回日本少年野球報知旗争奪 関西さわやか大会（２１日・浅井球場ほか） ▽中学１年生の部・準々決勝 兵庫夙川ボーイズＡ７―０忠岡ボーイズ＝４回コールド＝

「スギ薬局グループ杯 第１８回日本少年野球報知旗争奪 関西さわやか大会」（報知新聞社など主催）は２１日、準々決勝が行われた。兵庫夙川ボーイズＡ（兵庫県東支部）がチーム初の４強入り。枚方ボーイズＡ（大阪北支部）は昨年王者・大阪柴島ボーイズ（同）を破り、準決勝へ進んだ。「エイジェックカップ 第５７回日本少年野球選手権大会」（報知新聞社など主催）大阪中央支部予選では、東大阪河内ボーイズが初の決勝進出。藤井寺ボーイズは７年ぶりの切符に王手をかけた。

チーム史をまた塗り替えた。兵庫夙川Ａは４回コールド勝ちで４強進出。今大会最高成績のベスト８をさらに更新した小倉主将は「今日もいつも通りの攻撃ができて、先制点を取れて勝てた」と攻撃野球に納得した。

１番・新本が切り開いた。初回、敵失で出塁し二、三盗に成功。植西のスクイズで先制のホームを踏んだ。２回は右中間を破る適時打を放ち、５０メートル６秒５の快足でホーム突入。アウトになったがベンチを盛り上げ「とにかく塁に出て、足でかき回す」と胸を張った。

先発・佐渡は初回先頭に安打を許すもその後、８打者連続アウトで３回０封。４番の打席でも初回に中越え三塁打し、相手の送球ミス間に生還した。「いつもより緊張は少なかった。勝たないとという気持ちもあったけど、自信がついてきてる」と手応え十分だった。

本戦に入った４回戦以降の３戦で計２６得点と、フルスイングを推奨するチーム方針に沿った快進撃。小倉は「チームの良さは元気とバッティング。打撃で一丸となって流れをつかんでいく」と打力で制圧する意欲だ。