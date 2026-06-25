◆スギ薬局グループ杯 第１８回日本少年野球報知旗争奪 関西さわやか大会（２１日・浅井球場ほか） ▽中学１年生の部・準々決勝 枚方ボーイズＡ５―４大阪柴島ボーイズ

「スギ薬局グループ杯 第１８回日本少年野球報知旗争奪 関西さわやか大会」（報知新聞社など主催）は２１日、準々決勝が行われた。兵庫夙川ボーイズＡ（兵庫県東支部）がチーム初の４強入り。枚方ボーイズＡ（大阪北支部）は昨年王者・大阪柴島ボーイズ（同）を破り、準決勝へ進んだ。「エイジェックカップ 第５７回日本少年野球選手権大会」（報知新聞社など主催）大阪中央支部予選では、東大阪河内ボーイズが初の決勝進出。藤井寺ボーイズは７年ぶりの切符に王手をかけた。

８年ぶりの頂点が見えてきた。枚方Ａは逆転勝ちで４強入り。過去４年で優勝３回、準優勝１回の強豪に１点差で逃げ切り、東野主将は「途中危なかったけど、諦めずに戦えた」と拳を握った。

打のヒーローは２番・多川だ。３回に２打席連続安打し、田中の二塁打で同点の生還。宮田の勝ち越し打につないだ。４回１死満塁でも２点二塁打。「流れ的に打てそうな感じがあった。昨夜勉強したから、今日も頭を使って野球をできた」と次週のテスト前に、バットで満点回答を出した。

直前のマウンドでは、背番号７が見せた。１死満塁で緊急登板した篠置が、直球と得意のスライダーで２連続三振。「無我夢中でアウトにすることしか考えていなかった。緊張したけど、メッチャうれしかった」と相手に傾きかけた流れを断ち、裏の３得点を呼んだ。

前回優勝は第１０回大会まで遡るが、過去５度の栄冠は最多。東野は「応援してくれるスタンドの仲間の気持ちも背負って戦う」と熱く発した。