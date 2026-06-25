◆米大リーグ ツインズ３―４ドジャース（２４日、米ミネソタ州ミネアポリス＝ターゲットフィールド）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２４日（日本時間２５日）、敵地・ツインズ戦に「１番・投手兼ＤＨ」で二刀流出場。２０日に真美子夫人が第２子を出産したことを発表してからの初登板で６回５安打３失点（自責２）、８奪三振の好投で８勝目を挙げた。規定投球回には１回１／３届かなかったものの、８９球を投げて防御率１・５８となった。

２児のパパになってから初めての取材対応では、第２子が男児だったことを明らかにした。昨年４月に誕生した第１子は女児だったため、これで１男１女の父となった。

◆大谷に聞く

―第２子が誕生。違った感情が？

「いやもうかわいいですね。ただ、すぐ遠征に、こうやって来ないといけなかったりとかっていうことはあるので、心配な部分は、その方が多いかなとは思います」

―男の子？

「はい」

―自分のプレー見せたい？

「どこまでできるかわからないですけどね。まずはこの契約切れるまでしっかり頑張りたいと思ってますし。子供たちの将来は、自分たちで決めればいいと思うので。自分自身は自分自身の仕事をしっかり頑張りたい」

―第１子の時は、幸せな寝不足と言っていた。

「やっぱり１人より２人の方が倍以上大変なんじゃないかなと思う。球場と家は分けて、というか、感覚的にはそういう感じではあるので。両方頑張る必要はないと思いますけど、楽しみながら、みんなで過ごしたいなと思います」

―花巻東（岩手）時代に書いた人生設計シートで、第２子誕生が３１歳で、その通りになった。

「いや、もう全くないですね。全部忘れたので、高校生の時に書いてることなんで。（マスを）埋めようと思って埋めて書いてるのもありますし」