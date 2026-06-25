中島卓偉の新曲「光よ」が、テレ玉(テレビ埼玉)で放送される『第108回全国高校野球選手権埼玉大会』の試合中継テーマソングに決定した。本楽曲は6月26日から配信スタートされる。

『第108回全国高校野球選手権埼玉大会』は7月8日に開幕。139チームが夏の甲子園出場を目指し、埼玉県の頂点をかけて熱戦を繰り広げる。テレ玉では県営大宮公園野球場で行われる試合を1回戦から決勝まで連日生中継し、準々決勝ではレジデンシャルスタジアム大宮の試合も同時中継される。

テーマソングに起用された「光よ」は、夢を追い続けるすべての人へ向けて書き下ろされた楽曲だ。努力を重ねながらも先の見えない不安や葛藤を抱え、それでも仲間と共に前へ進む人々の姿を描いた力強いメッセージソングとなっている。仲間と共に汗を流し、一瞬にすべてを懸ける高校球児たち。その姿に寄り添う「光よ」が、この夏の埼玉大会を熱く彩る。

以下に中島卓偉のコメントをお届けしたい。

◆ ◆ ◆

「何かに向かって努力をし、答えが出るまでもがく時は光の差さない暗闇の中にいるような感覚になります。トンネルの先にようやく光が見えても、その光が一向に近付いて来ず苦しくなる時もあります。でもきっと同じ夢を追いかける仲間は、その光を一緒に掴む為に切磋琢磨する。だからこそ掴んだ時の喜びと感動は計り知れません。夢を追いかけるすべての人が、輝かしい最高の光を掴めますように」

──中島卓偉

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■新曲「光よ」

2026年6月26日(金)配信開始

※『第108回全国高校野球選手権埼玉大会』試合中継テーマソング

■＜TAKUI NAKAJIMA TOUR 2026〜2027「GLITTER & HIPSTER」＞

【セットリストは1曲も被らない3パターン】

▶Version1：GLITTERと古い鉄板曲BEST

▶Version2：ハロプロ提供曲縛りセルフカバーBEST

▶Version3：卓偉独断ALL TIME BEST ▼2026年

11月28日(土) 北海道・札幌PLANT

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11月29日(日) 北海道・札幌PLANT

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（問）札幌PLANT 011-788-5575

12月05(土) 大阪・OSAKA MUSE

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（問）OSAKA MUSE 06-6245-5389

12月06日(日) 静岡Sunash

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（問）静岡Sunash 054-288-0880

12月26日(土) 栃木・HEAVEN’S ROCK宇都宮 VJ-2

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（問）ディスクガレージ https://info.diskgarage.com

12月27日(日) 埼玉・HEAVEN’S ROCKさいたま新都心 VJ-3

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（問）ディスクガレージ https://info.diskgarage.com

▼2027年

1月24日(日) 東京・EX THEATER ROPPONGI

このツアー総括!ごちゃ混ぜスペシャル! open15:00 / start16:00

（問）ディスクガレージ https://info.diskgarage.com

1月30日(土) 宮城・仙台MACANA

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（問）仙台MACANA 022-262-5454

1月31日(日) 茨城・水戶LIGHT HOUSE

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（問）ディスクガレージ https://info.diskgarage.com

2月06日(土) 愛媛・松山サロンキティ

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（問）松山サロンキティ 089-945-0020

2月07日(日) 広島SIX ONE Live STAR

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（問）広島SIX ONE Live STAR 082-247-0074

2月11日(木祝) 岡山PEPPERLAND

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（問）岡山PEPPERLAND

2月13日(土) 福岡DRUM Be-1

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（問）キョードー⻄日本 0570-09-2424

2月14日(日) ⻑崎DRUM Be-7

Version3 SHINGO故郷⻑崎に錦を飾るスペシャル open15:00 / start15:30

（問）キョードー⻄日本 0570-09-2424

2月16日(火) 兵庫・神戶VARIT.

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（問）神戶VARIT. 078-392-6655

2月20日(土) 京都・KYOTO MUSE

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（問）KYOTO MUSE 075-223-0389

2月21日(日) 愛知・名古屋Electric Lady Land

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（問）サンデーフォークプロモーション 052-320-9100 ▼Support Musician

Guitar：you (Nicori Light Tours / ex.Janne Da Arc)

Bass：NAOKI (FANTASISTA / ex.Kagrra,)

Drums：SHINGO (the superlative degree / ex.JURASSIC) ▼チケット

全自由 \7,000(税込)

※1/24 六本木公演のみ全席指定 \8,500(税込)

※入場時ドリンク代別途必要

※未就学児入場不可

【FC先行受付】

受付期間：6/20(土)18:00〜7/5(日)23:59

【オフィシャル先行(ローソン)】

受付期間：7/10(金)18:00〜7/20(月)23:59

【プレリクエスト1次】

受付期間：7/24(金)18:00〜8/2(日)23:59

【プレリクエスト2次】

受付期間：8/3(月)12:00〜8/9(日)23:59

※チケットのお引取り：各公演7日前10:00〜

※受付詳細に関しては、申込ページにてご確認ください。

【一般発売日】8/15(土) 10:00〜

ローソンチケット：https://l-tike.com/takui/