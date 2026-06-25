23日に結婚を発表した女優・しゅはまはるみが24日、自身のインスタグラムを更新。寄せられた祝福に感謝をつづるとともに、前夜の食卓を紹介した。



【写真】木目調のテーブルがオシャレ 幸せ食卓のプチ特別感に好感

しゅはまは「昨日は本当にたくさんの温かい祝福のメッセージを ありがとうございました!! 全部読ませていただき、更に喜びが増しました。」と感謝。「ただただ楽しんだ写真撮影の日 それ見て喜んでくださる沢山の方 これが"幸せ"というものなんだねえ と二人でニコニコと噛み締めました。」とつづった。



29歳で結婚も4年で離婚している、しゅはま。昨年末に結婚相談所に登録し、巡り会ったのが映像制作会社代表の髙野輝次氏だった。「こういうのでいいんだよ、というゆうべの晩御飯。 オメデ鯛をいただきました。」と並べられた料理の写真をアップ。「#入籍記念日ディナー #揚げ出し茄子 #厚揚げ料理 #じゅんさい」のハッシュタグも添えた。



木目のテーブルに置かれた上品な和のメニュー。中央には鯛の刺身が盛られている。「厚揚げは リュウジのバズレシピ を参考にしたら ほんとに美味しかったのでまた作ります。」と料理研究家のリュウジ氏のレシピを参考にしたことも明かした。



最後も「やっと入籍、やっと報告ができたので しばらく幸せバカな投稿多めになるかもしれませんが 許してね♡」と幸せ感を漂わせる言葉で締めた、しゅはまに、ファンは「許します」「幸せのお裾分け、お願いします!!」の声。また、普段着のなかに少し特別感が漂う食卓にも「美味しそうですね～」「幸せオーラ全開の食卓素敵 ご馳走様です」といったコメントが届いていた。



しゅはまは1974年生まれ、東京都出身。2018年公開の映画「カメラを止めるな!」で俳優・濱津隆之が演じた主人公の妻役を演じ話題に。19年のNHK連続テレビ小説「スカーレット」やテレビ朝日系ドラマ「家政夫のミタゾノ」シリーズなどに出演。テレビ、映画、舞台など幅広く活躍している。



（よろず～ニュース編集部）