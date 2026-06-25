グループCはブラジルが首位、モロッコが2位で通過した

北中米ワールドカップ（W杯）は現地時間6月24日、グループCのブラジルとモロッコがラウンドオブ32進出を確定させた。

日本の決勝トーナメント初戦の相手候補が絞られ、SNS上では「どちらが良いのやら」と話題を呼んでいる。

グループC最終節で、ブラジルはヴィニシウス・ジュニオールの2ゴールなどでスコットランドに3-0と快勝。ネイマールも途中出場で復帰を果たした。一方のモロッコはハイチに4-2で逆転勝利を収めた。この結果、両チームは勝ち点7で並んだものの、得失点差でブラジルが首位、モロッコが2位でグループリーグを突破した。

大会のレギュレーションにより、グループCの通過チームはグループFの通過チームと対戦する。グループFに属する日本の順位次第で、1位通過ならモロッコ、2位通過ならブラジルと対戦することになり、無敗で勝ち上がってきた強力な相手との一戦に向けてファンの注目が集まっている。

対戦相手の確定に近づくなか、SNS上では「わかってたけどブラジル1位通過、モロッコ2位通過」「予想通り」「日本が1位通過だと決勝トーナメント初戦がvsモロッコ、2位通過だとvsブラジルになることが確定」「直近の対戦で勝った事のあるブラジルか初対戦のモロッコ。どちらが良いのやら」と、さまざまな反応が寄せられている。（FOOTBALL ZONE編集部）