韓国が南アフリカにまさかの敗戦

北中米ワールドカップ（W杯）は現地時間6月24日からグループリーグ最終戦がスタートし、グループA組では韓国代表が南アフリカ代表に0-1で敗れて3位に転落し、決勝トーナメント進出は他グループの結果を待つことになった。

韓国は1勝1敗で迎えた第3戦で南アフリカと対戦。引き分け以上で2位以内を確保できる一方、敗れた場合は他会場の結果次第で4位敗退の可能性もあるプレッシャーの中で迎えた。

前半から南アフリカの方がゴールに迫る展開で迎えたハーフタイム、韓国はベンチスタートにしていた主将FWソン・フンミンを含む3枚替えで立て直しを図った。その効果もあり後半の立ち上がりはクロスからゴールに迫る場面も作った。

しかし、そのなかで後半18分に南アフリカは速攻を仕掛け、左サイドからのクロスをペナルティーエリア右で受けたFWタペロ・マセコが左足でニアサイドを抜くシュートを決めて先制に成功した。後がなくなった韓国はギアを上げて攻撃的な姿勢を際立たせた。

韓国は同点ゴールを目指したものの1点が遠く、試合はこのまま終了。南アフリカが勝ち点を4に伸ばして勝ち点3の韓国を逆転し、順位が入れ替わった。

他会場ではメキシコ代表がチェコ代表に勝利して3連勝でグループ首位、南アフリカが2位で決勝トーナメント進出を決めた。韓国は3位となり、韓国は全12グループの3位チームのうち上位8チームに入ることができるかどうか、他グループの結果を待つことになった。（FOOTBALL ZONE編集部）