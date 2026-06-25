ロンドン発の豚骨RAMENが東大赤門前に初出店！ 「EIKOKU SHORYU 英国昇龍 TOKYO 東大赤門前店」

記事ポイント 19時間炊き上げの豚骨スープにトリュフを重ねた看板ラーメン博多の焼鳥文化に発想を加えた創作串料理6月26・27日グランドオープン2日間限定の無料特典 19時間炊き上げの豚骨スープにトリュフを重ねた看板ラーメン博多の焼鳥文化に発想を加えた創作串料理6月26・27日グランドオープン2日間限定の無料特典

英国昇龍が、2026年6月26日(金)に東京大学赤門前へ東京初出店します。

ロンドンで培い、福岡で発展させた本格豚骨RAMENと博多創作焼鳥串の組み合わせを、東京・文京区本郷で味わえるようになります。

プレオープンを経て、グランドオープン当日から本格営業へと移行。

「EIKOKU SHORYU 英国昇龍 TOKYO 東大赤門前店」

グランドオープン: 2026年6月26日(金)所在地: 東京都文京区本郷5丁目25-17 本郷美術ビル1階業態: 本格豚骨RAMEN・博多創作焼鳥串

英国昇龍は、1976年にロンドンで創業したラーメンブランド「SHORYU」を源流とし、福岡での日本初出店を経て本格豚骨RAMENと博多創作焼鳥串を融合させた独自のスタイルを確立した飲食ブランドです。

ロンドンから福岡、そして東京へと展開を広げ、東京大学赤門前に東京1号店が誕生します。

東京都文京区本郷に位置するこの店舗は、博多の食文化をベースにしながら独創的な商品開発にも取り組み、豚骨RAMENと博多創作焼鳥串という唯一無二の組み合わせを発信する場となっています。

東大赤門前の外観

東京大学赤門のすぐそばに立つ本郷美術ビルの1階に店舗を構えており、アクセスは抜群です。

文京区本郷5丁目の通りに面した立地で、2026年6月26日のグランドオープンを迎える予定となっています。

プレオープン期間を経て、グランドオープン当日から本格営業に入ります。

店内の様子

本格豚骨RAMENと博多創作焼鳥串をともに堪能できる、充実した空間が広がっています。

博多の食文化をベースに独自の発想を加えた料理が楽しめる環境です。

英国昇龍の「ポリフォニーな旨味」を体現したメニューを提供する店内です。

グランドオープン日から、豚骨RAMENと博多創作焼鳥串の組み合わせが味わえます。

グランドオープン記念企画では17:30以降2時間制で席を利用できます。

豚骨RAMENと博多創作焼鳥串を組み合わせた食体験が、この空間で楽しめます。

ロンドンから福岡、そして東京へと続く英国昇龍の独自スタイルを、この店で体感できます。

看板メニュー「豚骨脂泡ラーメン」

スープ: 豚骨を19時間以上強火で炊き上げ魚介素材: 9種類使用追加食材: トリュフ、ポルチーニ茸麺: 福岡県産ラーメン専用小麦「ラー麦」使用

看板メニュー「トリュフ豚骨脂泡RAMEN」は、豚骨スープを19時間以上強火で炊き上げることで、濃厚でありながら雑味の少ない深い旨味を引き出しています。

さらに9種類の魚介素材を加え、奥行きのある味わいを実現しました。

トリュフとポルチーニ茸が重なることで、豚骨・魚介・トリュフ・ポルチーニそれぞれの旨味が個性を失わずに共存する、英国昇龍独自の「ポリフォニーな旨味」です。

麺には福岡県産ラーメン専用小麦「ラー麦」を使用。

もう一つの看板商品「3種チーズのトリュフ豚骨濃厚カルボナーラつけ麺」にも同じくトリュフとポルチーニ茸が使われており、こちらも多くの支持を集めています。

「博多焼鳥」

博多の焼鳥文化に英国昇龍独自の発想を加えた博多創作焼鳥串を取り揃えています。

鶏皮巻き串や創作野菜巻き串など、福岡の焼鳥文化に根ざしたラインナップが並びます。

豚骨RAMENとの組み合わせで楽しめる焼鳥串は、〆の一品と並ぶ東大赤門前店のもう一つの軸です。

「博多野菜巻串」

創作野菜巻き串は、福岡の焼鳥文化に独自の発想を加えた博多創作焼鳥串のひとつです。

博多の食文化をベースに独創的な商品開発に取り組む東大赤門前店ならではの一品で、豚骨RAMENの前後に合わせて楽しめます。

「博多のとりかわ巻串」8種類の味

とりかわ巻き串は8種類の味で展開します。

鶏皮巻き串は博多創作焼鳥串のラインナップのひとつで、福岡の焼鳥文化に英国昇龍の発想を加えた一品。

8種類の味から好みの組み合わせで注文できます。

グランドオープン記念特別企画

実施日: 2026年6月26日(金)・27日(土)特典1: 英国昇龍スペシャルフードセット 無料(博多創作焼鳥串を含む)〆の一品: 「トリュフ豚骨脂泡RAMEN」または「3種チーズのトリュフ豚骨濃厚カルボナーラつけ麺」のいずれか1品を予約時に選択特典2: 1時間飲み放題 無料(角ハイボール・翠ジンソーダ・レモンハイ)6月28日(日): 店休日6月29日(月)〜7月3日(金): 1時間飲み放題無料特典のみ継続利用条件: 事前予約必須・17:30以降・席利用2時間制・1画面につき最大8名

グランドオープンの6月26日(金)・27日(土)の2日間限定で、博多創作焼鳥串を含むスペシャルフードセットと1時間飲み放題が無料で楽しめます。

〆の一品は「トリュフ豚骨脂泡RAMEN」または「3種チーズのトリュフ豚骨濃厚カルボナーラつけ麺」のいずれかを予約時に選択します。

1時間飲み放題の対象ドリンクは角ハイボール・翠ジンソーダ・レモンハイの3種類です。

6月29日(月)から7月3日(金)は、1時間飲み放題無料特典のみ継続となります。

グランドオープン記念特典の利用には事前予約が必須。

満席になり次第、受付を終了します。

ホットペッパーグルメでのネット予約は2026年6月25日(木)から開始しており、食べログでは2026年7月1日(水)からの受付です。

電話予約も対応しています。

利用の際はプレスリリースの紙面または画面の提示と、名刺の持参が必要です。

19時間炊き上げた豚骨スープにトリュフとポルチーニが重なる「トリュフ豚骨脂泡RAMEN」と、福岡の焼鳥文化に発想を加えた博多創作焼鳥串の組み合わせを、東大赤門前という立地で体験できます。

グランドオープン2日間の特別企画では、看板のラーメンや焼鳥串とドリンクを無料で味わえます。

「EIKOKU SHORYU 英国昇龍 TOKYO 東大赤門前店」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「トリュフ豚骨脂泡RAMEN」はどのような食材を使っていますか？

A. 豚骨スープを19時間以上強火で炊き上げ、9種類の魚介素材、トリュフ、ポルチーニ茸を使用しています。

麺は福岡県産ラーメン専用小麦「ラー麦」を使用しています。

豚骨・魚介・トリュフ・ポルチーニそれぞれの旨味が個性を保ちながら重なる「ポリフォニーな旨味」が、このスープの大きな特徴です。

Q. グランドオープン記念の特典を利用するには何が必要ですか？

A. 事前予約必須で、17:30以降の来店が対象となっています。

席利用は2時間制で、1枚(1画面)につき最大8名まで利用できます。

来店時にプレスリリースの紙面または画面の提示と名刺の持参が必要です。

Q. グランドオープン後も飲み放題特典は続きますか？

A. 2026年6月29日(月)から7月3日(金)までの期間は、1時間飲み放題無料特典のみ継続します。

スペシャルフードセットの無料提供は6月26日・27日の2日間限定です。

なお6月28日(日)は店休日です。

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