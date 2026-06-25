アフロばいきんまんのダンス 再演！ 「横浜アンパンマンこどもミュージアム」

記事ポイント エリア全体が日陰の「水あそびひろば」が9月30日まで開催中アフロヘアのばいきんまんが踊るダンスショーを7月1日より再演補助券10枚で全長約2mのガシャポンに挑戦できる夏限定企画も実施 エリア全体が日陰の「水あそびひろば」が9月30日まで開催中アフロヘアのばいきんまんが踊るダンスショーを7月1日より再演補助券10枚で全長約2mのガシャポンに挑戦できる夏限定企画も実施

「横浜アンパンマンこどもミュージアム」

場所：神奈川県横浜市西区みなとみらい6-2-9ミュージアム営業時間：10:00〜17:00（最終入館16:00）1Fショップ＆フード・レストラン営業時間：10:00〜18:00入館料：2,200円〜2,600円（税込）※1歳以上休館日：12/31〜1/2（臨時休業あり）

横浜アンパンマンこどもミュージアムは、やなせたかし原作の「アンパンマン」をテーマにした参加型ミュージアムで、神奈川県横浜市みなとみらいに立地します。

2019年に現在の場所へ移転・リニューアルし、ミュージアムフロア（有料）と1Fショップ＆フード・レストランフロア（無料入場）で構成される全天候型施設です。

2027年春に開業20周年を迎えるにあたり、この夏も親子で楽しめるイベントを続々と開催。

猛暑の日でも屋内で涼しく快適に過ごせる点が特徴で、水遊びからダンスショー、お面工作、キャラクターグリーティングまで、夏ならではのコンテンツが揃います。

1Fのショップ＆フード・レストランは無料で入場でき、夏限定グッズやフードも取り揃えています。

みなとみらい線新高島駅「3番出口」から徒歩約3分、JR横浜駅「東口」から徒歩約10分でアクセスできます。

水あそびひろば

期間：2026年6月13日(土)〜9月30日(水)場所：3Fミュージアム 屋外ひろば

毎年人気の「水あそびひろば」が今年も開催中です。

エリア全体が日陰になっているため直射日光を遮り、近年の猛暑のなかでも安心して子どもを遊ばせられます。

普段着用しているおむつのまま入場できるため、小さな子どもの「水あそびデビュー」の場としても適しています。

周辺には専用の「お着替えエリア」も完備しており、びしょ濡れになっても着替えがスムーズです。

タオルとお着替えを持参しての来場が推奨されています。

メインステージ「ばいきんまんのダンス！ダンス！！ダンス！！！」

期間：2026年7月1日(水)〜9月13日(日)場所：3Fミュージアム パンこうじょう前ひろば

大人気ステージ「ばいきんまんのダンス！ダンス！！ダンス！！！」が7月1日より再演されます。

アフロヘアのダンサーに変装した「ばいきんまん」と「ドキンちゃん」がハチャメチャに踊るダンスショーです。

ノリの良い曲に合わせて子どもも大人も一緒に盛り上がれる内容で、3Fミュージアムのパンこうじょう前ひろばにて開催されます。

アフロばいきんまん・アフロドキンちゃんのお面工作

期間：2026年7月1日(水)〜9月13日(日)場所：3Fミュージアム がっこう

期間限定で、アフロヘアの「ばいきんまん」と「ドキンちゃん」のお面が作れるワークショップが開催されます。

のりやペンを使ったシンプルな工程なので、小さな子どもでも自分だけのオリジナルお面が完成できます。

ダンスショーのキャラクターと同じアフロヘアデザインのお面で、ステージ観覧と合わせて楽しめる一品です。

キャラクターグリーティング

期間：2026年7月1日(水)〜7月31日(金)（8月1日以降も開催予定）場所：3Fミュージアム パンこうじょう前ひろば

アンパンマンたちとタッチしたりあいさつしたりできるキャラクターグリーティングを毎日開催しています。

通常登場するなかまは当日のお楽しみですが、7月1日からはメロンパンナちゃんとロールパンナちゃんが登場します。

キャラクターグリーティングは8月1日以降も開催予定です。

スケジュールは公式サイトに掲載されています。

プレゼントにおすすめ「ギフトチケット」

LINEやメールで贈れる「ギフトチケット」を販売しています。

受け取った側は日時指定予約が不要で、好きな日時に2・3Fミュージアムへ入館できます。

現在は夏季限定の「サマーデザイン」のギフトカードが選べます。

また、誕生日向けの「バースデーデザイン」も用意されており、お孫さんやご友人への誕生日プレゼントや夏休みの贈り物として活用できます。

デザインは複数の選択肢があります。

夏限定企画「アンパンマンのおおきなガシャポン」

期間：2026年6月25日(木)〜7月31日(金)

1Fショップ＆フード・レストランでのお買い物1,000円（税込）ごとに補助券が1枚もらえます。

補助券を10枚集めると、全長約2mの「アンパンマンのおおきなガシャポン」に挑戦できます。

景品はオリジナルアームリングで、デザインは全3種類。

どれが出るかは開けてからのお楽しみです。

スーベニアミルキーソフト

価格：各1,300円（税込）販売店舗：ソフトクリームやさん

ソフトクリームやさんで販売しているスーベニアミルキーソフトは、数量限定のためなくなり次第終了です。

アイス バナナミルク・いちごミルク

価格：各600円（税込）販売店舗：ジャムおじさんのパン工場

バナナミルクといちごミルクの2種類のアイスが、ジャムおじさんのパン工場で楽しめます。

夏の館内散策の合間に立ち寄れるフードです。

なかよしつぶつぶアイス

価格：700円（税込）販売店舗：ハンバーガーやさん

ハンバーガーやさんで販売しているなかよしつぶつぶアイスは、数量限定のため品切れになる場合があります。

横浜限定 おおきなアンパンマン ボーダーTシャツ

価格：3,630円（税込）販売店舗：ミュージアムショップ

横浜限定のボーダーデザインTシャツで、「アンパンマン」の大きなプリントが特徴です。

ミュージアムショップのみで購入できる横浜限定品です。

横浜アンパンマンこどもミュージアム限定 キービジュアルTシャツ

価格：4,620円（税込）販売店舗：アンパンマンキッズコレクション

横浜アンパンマンこどもミュージアム限定のキービジュアルTシャツは、アンパンマンキッズコレクションで販売しています。

施設限定デザインのため、現地でしか手に入らない一品です。

数量限定のため品切れになる場合があります。

ビーチバッグ

価格：各4,290円（税込）販売店舗：アンパンマンキッズコレクション

夏のお出かけに使えるビーチバッグもアンパンマンキッズコレクションで取り扱っています。

数量限定のため品切れになる場合があります。

ANPANMAN CHARACTERS クールスカーフ

価格：各1,320円（税込）販売店舗：ドキンちゃんのドキドキおしゃれショップ

ANPANMAN CHARACTERSのクールスカーフは、ドキンちゃんのドキドキおしゃれショップで購入できます。

夏の熱中症対策グッズとして活用できる商品です。

発売日は商品により異なります。

水あそびからダンスショー、手作り体験、キャラクターとの触れ合いまで、子どもが夏の思い出を作れるコンテンツが揃っています。

屋内施設のため天候に左右されず、猛暑の日でも親子で一日楽しめます。

「横浜アンパンマンこどもミュージアム」夏イベントの紹介でした。

よくある質問

Q. 「水あそびひろば」はいつまで開催されていますか？

A. 2026年6月13日(土)から9月30日(水)まで、3Fミュージアムの屋外ひろばで開催されています。

エリア全体が日陰のため、直射日光を避けて水遊びが楽しめます。

Q. 「アンパンマンのおおきなガシャポン」の景品は何ですか？

A. オリジナルアームリングで、デザインは全3種類あります。

どれが出るかは開けてからのお楽しみです。

期間は2026年6月25日(木)から7月31日(金)までです。

Q. 「ギフトチケット」を受け取った場合、事前予約は必要ですか？

A. 日時指定予約は不要で、好きな日時に2・3Fミュージアムへ入館できます。

LINEやメールで受け取れるため、離れた家族や友人へのプレゼントとして贈れます。

Q. ミュージアムの入館料はいくらですか？

A. 2,200円〜2,600円（税込）で、1歳以上から入館料が必要です。

日時指定WEBチケットの事前購入が必要ですが、1Fショップ＆フード・レストランは入場無料です。

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