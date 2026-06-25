雨の日も子牛のお世話もできる全天候型キッズパーク！ 「キッズランドUS 岐阜可児店」

記事ポイント 約30種類の遊びが揃う全天候型室内遊園地が岐阜県可児市にオープン受付後は出入り自由・飲食持ち込み自由で遊び放題プランと短時間プランを選べます動物ふれあいコーナーやセルフ写真館、巨大ジャングルジムなど個性的なコーナーが充実 約30種類の遊びが揃う全天候型室内遊園地が岐阜県可児市にオープン受付後は出入り自由・飲食持ち込み自由で遊び放題プランと短時間プランを選べます動物ふれあいコーナーやセルフ写真館、巨大ジャングルジムなど個性的なコーナーが充実

ユーエスマートが運営する全天候型室内遊園地「キッズランドUS 岐阜可児店」が、2026年6月12日（金）に岐阜県可児市のパティオ可児ショッピングプラザ3階にオープンしました。

約30種類のユニークな遊びを備え、幼児から小学生、保護者まで家族全員が楽しめるキッズパーク。

「キッズランドUS 岐阜可児店」

名称：キッズランドUS 岐阜可児店所在地：岐阜県可児市下恵土5750 パティオ可児ショッピングプラザ3階オープン日：2026年6月12日（金）料金プラン：遊び放題プラン・短時間プランあり

キッズランドUSは「親子で夢中になるユニークでスペシャルな室内遊び場」をコンセプトに全国展開する屋内遊園地ブランドです。

岐阜可児店は、ショッピングモール内3階に位置し、暑い日も寒い日も雨の日も天候を気にせず遊べる全天候型の施設として2026年に開業しました。

受付後は出入り自由で、飲食の持ち込みも自由です。

保護者の交代も自由なため、家族の都合に合わせた利用ができます。

用意されているのは遊び放題プランと短時間プランの2種類です。

園内には約30種類の遊びがあり、動物とのふれあいから創作体験、アクティブな運動まで幅広いコーナーが揃っています。

牧場コーナーでは子牛の赤ちゃんにミルクをあげるお世話ごっこも体験できます。

癒し動物園

かわいい小動物たちが大集合した、癒しの動物園。

さまざまな小動物が間近に集まり、動物好きの子どもたちから人気のコーナーです。

ボールプール

宇宙空間のような雰囲気のコーナー内にボールプールが広がっています。

ボールシャワーをはじめ、遊び心をくすぐるユニークな仕掛けが盛りだくさんです。

色鮮やかな空間の中で、体を思いっきり動かして遊べます。

セルフ写真館

照明設備と撮影用衣装が完備されたセルフ写真館では、スマホひとつで気軽に記念撮影ができます。

衣装を選んで着替え、その場で家族の思い出写真を残せるコーナーです。

遊びながら記念撮影まで楽しめる点が特徴的な空間となっています。

ユニークな乗り物

パンダメリーゴーラウンドやひとり用観覧車など、個性的な乗り物が集まっています。

小さな子どもが乗りやすいサイズの乗り物が複数あり、順番に乗り比べながら楽しめます。

おままごとコーナー

可愛いお野菜の収穫体験や、お店屋さんごっこなどのおままごとが思う存分楽しめるコーナーです。

野菜を収穫してお店に並べる一連の流れを遊びの中で体験でき、ごっこ遊びを通じてさまざまな役割を演じることができます。

ゲームコーナー

大人気のアーケードゲームが何度でもフリープレイできます。

家族みんなで夢中になって楽しめるゲームが揃い、小さな子どもから大人まで一緒に遊べるコーナーです。

スーパージャングルジム

巨大なジャングルジムの中に、ライトが光るすべり台やトンネルなどワクワクする仕掛けが満載です。

体を使って駆け回れる大型遊具で、梅雨の時期や夏の暑い日でも室内でアクティブに遊べます。

高さのある構造の中をくぐり抜けたり、すべり台で滑り降りたりと動き回れる空間です。

公園コーナー

ブランコやシーソーなど、公園でおなじみの遊具が室内に揃っています。

雨の日でも天候を気にせず、外遊びのような感覚でアクティブに過ごせるコーナーです。

外に行けない日の運動不足解消にも使えます。

スポーツコーナー

卓球やサッカーなど、室内でも体を動かせるスポーツが楽しめます。

親子で対戦したり、きょうだいで競い合ったりと、家族みんなで体を使って遊べるコーナーです。

スポーツを通じて体を動かしながら遊べる時間が過ごせます。

動物ふれあいから写真撮影、アーケードゲーム、体を動かす大型遊具まで、約30種類の遊びが一か所で体験できます。

天候に関係なく、幼児から小学生、保護者まで家族全員が一日中遊び尽くせる空間が岐阜・可児市で楽しめます。

「キッズランドUS 岐阜可児店」の紹介でした。

よくある質問

Q. キッズランドUS 岐阜可児店はどこにありますか？

A. 岐阜県可児市下恵土5750のパティオ可児ショッピングプラザ3階にあります。

2026年6月12日（金）にオープンしました。

Q. 料金プランはどのようなものがありますか？

A. 遊び放題プランと短時間プランが用意されています。

受付後は出入り自由で、飲食の持ち込みも自由です。

保護者の交代も自由なため、家族の都合に合わせて利用できます。

Q. 園内にはどんなコーナーがありますか？

A. 約30種類の遊びがあります。

癒し動物園、ボールプール、セルフ写真館、パンダメリーゴーラウンドなどの乗り物、おままごとコーナー、ゲームコーナー、スーパージャングルジム、公園コーナー、スポーツコーナーなど多彩なコーナーが揃っています。

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