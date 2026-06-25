アスラン・ザラ、おしゃれになる！新作サングラス登場 『ガンダムSEED』有名ブランドとコラボ
バンダイ ライフスタイル事業部では、ガンダムの世界観を取り入れたアパレルショップ「STR ICT-G」にて、7月4日（土)より『機動戦士ガンダムSEED FREEDOM』と、スポーツアイウェアブランド「SWANS（スワンズ）」とのコラボによる新作サングラスをSTRICT-G各店舗にて販売する。また、バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」では、6月25日13時より予約販売がスタートする。
【写真】おしゃれに目覚めたアスラン 公開されたサングラス＆アクスタ
「SWANS」は創業110年を超える“Made in JAPAN”のレンズメーカー山本光学がその技術をスポーツシーンに応用すべく1972年に世に送り出したブランド。トップアスリートでだけではなく、様々なユーザーの安全で快適な視野を護るバリエーション豊かなラインナップで展開。機能性だけでなく細部へのこだわりとデザインが高く評価されている。
商品は作品の世界観を演出すべく、スポーツモデルSTRIX D.A.（ストリックス・ディーエー）をベースに、作中と同様のパープルカラーのフレーム、スモークカラーのレンズを採用。さらにフレームには『ATHRUN ZALA』を刻印。オリジナルのロゴ入りセミハードケースも付属。
ベースとなるSTRIX D.A.は自転車・ゴルフなど長時間のアクティビティでストレスなく使えることを追求し、トップアスリートも愛用するモデル。適度なホールド力で頭部を包むフレキシブルなテンプルと調整可能なノーズパッドを搭載し、スポーツアイウェアとして高い機能性・快適性を有している。
■商品情報
・価格：22,000円(税込)
・フレームカラー：パープル
レンズカラー：ストレートスモーク（裏面マルチ※）
※映り込みを抑えてすっきりとした視界を確保する反射防止コート。
・商品サイズ：高さ50mm / 横幅152mm
・商品素材：フレーム : ナイロン/レンズ : ポリカーボネート
※製品に付属しておりますタグには家庭用品品質表示法に則り、
フレーム：プラスチック、レンズ：プラスチックと表示しています。
■購入者特典
STRICT-G SWANS サングラス アスラン・ザラモデルを購入者全員に、オリジナル描き下ろしイラストを使用した『アスラン・ザラ』の眼鏡アクリルスタンドをプレゼント致します。（1本のご購入に付き、1点差し上げます。）
※本キャンペーンは、「プレミアムバンダイ」及び、STRICT-G店舗でのご購入が対象となります。
素材/アクリル
サイズ：本体W106×H177mm
台座W90×H40mm
「SWANS」は創業110年を超える“Made in JAPAN”のレンズメーカー山本光学がその技術をスポーツシーンに応用すべく1972年に世に送り出したブランド。トップアスリートでだけではなく、様々なユーザーの安全で快適な視野を護るバリエーション豊かなラインナップで展開。機能性だけでなく細部へのこだわりとデザインが高く評価されている。
商品は作品の世界観を演出すべく、スポーツモデルSTRIX D.A.（ストリックス・ディーエー）をベースに、作中と同様のパープルカラーのフレーム、スモークカラーのレンズを採用。さらにフレームには『ATHRUN ZALA』を刻印。オリジナルのロゴ入りセミハードケースも付属。
ベースとなるSTRIX D.A.は自転車・ゴルフなど長時間のアクティビティでストレスなく使えることを追求し、トップアスリートも愛用するモデル。適度なホールド力で頭部を包むフレキシブルなテンプルと調整可能なノーズパッドを搭載し、スポーツアイウェアとして高い機能性・快適性を有している。
■商品情報
・価格：22,000円(税込)
・フレームカラー：パープル
レンズカラー：ストレートスモーク（裏面マルチ※）
※映り込みを抑えてすっきりとした視界を確保する反射防止コート。
・商品サイズ：高さ50mm / 横幅152mm
・商品素材：フレーム : ナイロン/レンズ : ポリカーボネート
※製品に付属しておりますタグには家庭用品品質表示法に則り、
フレーム：プラスチック、レンズ：プラスチックと表示しています。
■購入者特典
STRICT-G SWANS サングラス アスラン・ザラモデルを購入者全員に、オリジナル描き下ろしイラストを使用した『アスラン・ザラ』の眼鏡アクリルスタンドをプレゼント致します。（1本のご購入に付き、1点差し上げます。）
※本キャンペーンは、「プレミアムバンダイ」及び、STRICT-G店舗でのご購入が対象となります。
素材/アクリル
サイズ：本体W106×H177mm
台座W90×H40mm
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