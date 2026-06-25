◇W杯北中米大会1次リーグA組 メキシコ 3―0 チェコ（2026年6月24日 メキシコ市）

FIFAワールドカップ（W杯）北中米大会1次リーグC組最終第3戦が24日（日本時間25日）に行われ、既に首位での決勝トーナメント進出を決めている開催国のメキシコ（FIFAランク14位）が、チェコ（同40位）を3―0で下した。初戦の南アフリカ、第2戦の韓国に続いてチェコにも3試合連続完封勝利。圧巻の成績で1次リーグを終えた。

待ちに待った瞬間が訪れたのは、2点のリードを奪って迎えた後半33分だった。同国の象徴的存在、40歳のGKオチョア（AELリマソル）が途中登場。GKランヘル（グアダラハラ）と抱き合ってから駆け寄るイレブンとハイタッチをかわしてピッチへ足を踏み入れた。アルゼンチンのメッシ、ポルトガルのC・ロナウドと並ぶ史上最多の6大会連続出場。キャプテンマークを巻いたレジェンドを、観客は総立ちで迎え入れた。

追加タイムには、オチョアのロングキックを起点に、MFフィダルゴ（ベティス）がダメ押し点を奪取。守護神は両手を広げて歓喜した。試合後はチームメートから胴上げされ、4度宙を舞った。家族をピッチに招き入れて抱き合い、記念撮影する特別な瞬間も過ごした。

メキシコのW杯開催は最多の3度目。過去2分け5敗だった開幕戦の初白星を皮切りに第2戦で一番乗りの決勝トーナメント進出を決めた。1994年米国大会から7大会続けてベスト16で敗退後、前回22年カタール大会は1次リーグで敗退。1970年、86年と自国開催でいずれも8強だった最高成績を超えるべく、この上ないスタートを切っている。

30日（日本時間7月1日）の決勝トーナメント1回戦ではC、E、F、H、I組の中から3位突破を果たした国と対戦する。