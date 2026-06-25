日本銀行の田村直樹審議委員は２５日、神戸市内で講演し、今後の利上げについて「数か月に１度０・２５％ずつ利上げをしていくことが基本線で、物価上振れリスクが顕在化する確度が高まれば、ペースを躊躇なく加速するべきだ」と訴えた。

田村氏は、金融政策を決める９人の政策委員の中で、利上げに前向きな「タカ派」とされる。中東情勢の影響について、「どのような展開をたどっても、物価には上振れ方向のリスクがある」と指摘。原油価格の高止まりで景気が悪化する可能性はあるものの、「物価上昇を和らげることが、景気下振れの抑制につながる」と述べた。

日銀が重視する一時的な変動要因を除いた「基調的な物価上昇率」を前年比２％とする目標については、「おおむね整合的な水準に達し、目標は既に実現された」と強調した。

その上で、景気を過熱させず、冷ましもしない「中立金利」の水準は「２％前後の領域にあるのではないか」と指摘し、「政策金利を中立金利に近づけておくことが重要だ」と訴えた。

日銀は１６日の金融政策決定会合で政策金利を０・７５％程度から１・０％程度に利上げすることを決めた。