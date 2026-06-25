【マイアミ（米フロリダ州）＝平地一紀】ワールドカップ（Ｗ杯）北中米３か国大会は２４日（日本時間２５日）、１次リーグの第３戦が始まり、Ｃ組はブラジル（世界ランキング６位）がスコットランド（同４２位）に快勝し、首位で決勝トーナメントに進出。

モロッコ（同７位）はハイチ（同８３位）に競り勝った。Ｂ組はスイス（同１９位）がカナダ（同３０位）を破って首位で１次リーグを突破し、カナダは２位。ボスニア・ヘルツェゴビナ（同６４位）はカタール（同５６位）に快勝した。（世界ランキングは１１日時点）

モロッコ４―２ハイチ

モロッコが勝負強さを見せた。１０分にオウンゴールで先制を許すなど２度リードされたが、主将ハキミとサイバリの得点で追いつき、後半は途中出場のラヒミらのゴールで突き放した。ハイチはイジドルのゴールで意地を見せるも３連敗で大会を終えた。

決勝Ｔへ「しっかり準備」

その不屈の精神から「アトラスのライオン」と呼ばれるモロッコが本領発揮。２度先行されながら、同国のＷ杯史上最多となる１試合４ゴールではね返した。

試合前に１次リーグ敗退が決まっていたハイチが意地を見せ、開始早々にサイドを崩された。それでも主将のハキミは慌てず、３９分にゴール前に詰めて同点ゴール。再び１点を追う前半追加タイムには、サイバリが３試合連続のゴールを決めた。後半は途中出場のラヒミ、ヤシンがそろってゴールを挙げ、采配が決まったワハビ監督は「最終的にはしっかり試合を支配できて満足している」と語った。

前回大会で４強入りし、今回は１次リーグを無敗で終えた。ハキミは所属クラブで欧州連覇を成し遂げ、勝者のメンタルは代表チームにもすっかり浸透している。日本がいるＦ組の１位と対戦する決勝トーナメント初戦へ、指揮官は「しっかり準備しておく」と泰然と構える。（平島さおり）