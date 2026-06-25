犬はどんなことを嫌うの？

犬は言葉を話せない代わりに、行動や仕草、態度で気持ちを相手に伝えるコミュニケーションを行います。飼い主との生活の中でも、こうしたサインで気持ちを伝えている場面は多いです。

中でも、「それはやめて」「嫌です」と拒絶を伝えているときは、犬が少なからずストレスを感じています。例えば、以下のような状況を嫌う犬が多いです。

突発的な動きや音 歯磨きなどの苦手なお世話 しつこいスキンシップ 突然後ろから触られたり抱きしめられたりする 大きな怒鳴り声や乱暴な行動

上記の行動は、犬に強いストレスや不快感を与えてしまいます。では、このような状況で、犬たちはどんな「嫌です」サインを見せているのでしょうか。

犬が飼い主に『嫌です』と言っているサイン８選

ここでは、犬が飼い主に「嫌です」と言っているサインをみていきましょう。一般的に見逃されやすい態度も要チェックです。

1.顔をそらす

犬の代表的なボディランゲージのひとつに、「顔をそらす」という行動があります。例えば、撫でようとした瞬間や近づいた時に顔を背ける場合は、「少し距離を取りたい」「やめてください」の合図です。

2.あくびをする

眠そうな様子を見せていなかったのに、あくびを繰り返す様子を見たことはありませんか。実はこの様子は、緊張や不安、退屈といったストレスを感じているサインです。あくびすることで、自分の気持ちを落ち着かせようとしている行動だと考えられています。

3.その場から離れる

犬の持つボディランゲージの中でも、最も穏やかに相手に拒絶の意思を伝える方法のひとつに「その場から静かに離れる」という行動があります。

抱っこしようとすると逃げたり、撫でた瞬間に場所を移動したりするときは、「今はそっとしておいてほしい」というサインかもしれません。

4.体をブルブル振る

お風呂上がりなど、体が濡れたときに体を震わして水滴を飛ばす犬は多くいます。しかし、こうした状況でないのに、体をブルブルと大きく左右に振るときは、「嫌だな」とストレスを感じているサインの可能性も。

これは気持ちをリセットしようとする行動とも考えられているので、あまりしつこく触ったりお世話を続けたりするのは控えるのが賢明でしょう。

5.耳を後ろへ倒す

耳が後方へ寝ているようならば、犬が不安や緊張、警戒心を持っていることを表しています。特に、他のストレスサインと一緒に見られる場合は、強いストレスを感じているサインなので注意が必要です。

6.しっぽを下げる

犬のしっぽは感情を表す大切な部位です。しっぽを下げたり、足の間に入れてお腹の方へ巻き込んだりしている場合、「怖い」「嫌だ」「近づかないで」と強く恐怖を感じている可能性があります。

7.自分の鼻先をペロペロ舐める

食べ物がないのに頻繁に自分の鼻先を舐める行動は、自分の気持ちを落ち着かせようとしているサインです。緊張や恐怖、不安を強く感じたときに見られることが多くあります。

もしも叱っているときなどにこの行動が見られたら、すぐに叱るのをやめて、しばらく気持ちを落ち着かせてあげましょう。

8.体を硬直させる

意外にも見落とされやすいのがこの行動です。暴れたり逃げたりせず、ただその場で完全に動きを止めて、硬直した様子を見せている場合、強い緊張状態に陥っていることもあります。中には失禁してしまう犬もいるので、強いストレスをかけることは避けてください。

犬が嫌がることを続けるとどうなる？

愛犬にとって苦手なお世話は、嫌がる様子を見ても「少し嫌がっているだけだから大丈夫かな」と思って続けてしまうこともありますよね。

しかし、無理な抱っこや過度なスキンシップ、強引にお世話を継続したりし続けていると、犬は徐々にストレスを蓄積していきます。

その結果、吠えたり唸ったり、飼い主から逃げるようになるといった行動につながることもあるので要注意です。これは意地悪からくる問題行動ではなく、「もう我慢できません」「近寄らないでください」という最後の意思表示であるケースも少なくありません。

信頼関係が崩壊しかけているサインでもあるので、すぐに適切に対応を取り、愛犬を安心させてあげましょう。

犬が嫌がるサインを見せたときの適切な対応

もしも愛犬が「嫌です」とサインを見せているときは、一度距離を置き、愛犬のペースを優先してあげることが大切です。

一度距離を取り、遠くから見守る 愛犬のペースを優先して、自分から近づいてきた時に交流する 苦手なお世話の直後に褒める 「嫌です」サインを家族で共有する

また、どうしても必要なお世話（爪切りやブラッシングなど）であれば、まずはほんの短時間だけ行って褒め、終わった後にご褒美を与えることを習慣にしてみましょう。

これにより、「お世話の後には良いことがある」と印象が上書きされ、少しずつ苦手意識を克服できるようになります。

まとめ

犬が飼い主に「嫌です」と伝える方法は、さまざまな行動や仕草、態度を使ったさりげないサインが大半です。犬が嫌がることを無理に続けるのではなく、その気持ちを尊重してあげることで、犬は「この人は自分を理解してくれる」と感じて安心するようになります。

信頼関係を良好に維持するためにも、愛犬が出すボディランゲージを正確に読み取りましょう。