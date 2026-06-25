長く大事に使える「インテリア」の選択肢【進化形 安くていいモノ BestBuy】

心地よいソファ、サイズオーダーできるテーブル、汎用性の高いシェルフ。素材の味わいを楽しみながら長く使い込み、自分の空間を心地よく整えていく。価格以上の確かな価値を持つインテリア5選。

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部屋で過ごす時間の価値が少しずつ見直されている。リモートワークを取り入れる人も増え、ただ帰るだけの場所から、心地よく時間を過ごす場所へ。部屋をどう整えるかは、日々の気分を左右する大切な要素になってきている。

だからこそ、ただ安いものを選ぶのではなく、「いいもの」に基準を置きたい。長く愛せる道具を選ぶ。それが、自分への確かな投資になる。

では、「いいもの」とは何か。

まずは素材。木目“調”やレザー“風”ではなく、天然木や本革など、素材そのものの質感を大切にする。フェイクではない本物は、5年、10年と使った時に「劣化」するのではなく、「経年変化」という深い味わいに変わる。長く使い込めば、品質に対して価格が抑えられた、納得の選択になるのだ。

そして、スペースパフォーマンス。限られた広さで最大限のゆとりを生む空間設計も欠かせない。流行に左右されないシンプルなデザインと、環境の変化に合わせて理想に近づけられるカスタム性。これらが揃えば申し分ない。

上質な素材に触れるたび、少しだけ気分が上がる。安いから選ぶのではなく、流行を消費するのではなく、愛着を持って使い込んでいく。物価高が続く今だからこそ、長く人生を共にするインテリアを選んでほしい。

■5年後に差が出るコスパ新基準

ポイントは3つ。1つ目は、質感にこだわった本物の素材。2つ目は、何年も長く使えて、結果的にお得だと感じられること。そして3つ目は、飽きのこないシンプルなデザインと、空間を無駄なく生かせる設計だ。ただ安さだけで選ぶのをやめて、日々の暮らしを本当に豊かにしてくれる家具を選ぼう。

スタイリスト

宇田川雄一

大学卒業後、アシスタントを経て2008年フリーに。モノ誌やWeb媒体を中心に、広告、PVなど幅広く活動。メンズのビジネススタイルを得意とし、雑貨、インテリアなどライフスタイル全般にわたってスタイリングしてきた経験を生かし、執筆も行っている。

＜所有欲MAX＞

■テーブル付きが良い感じ、僕らのチルな特等席

Re:CENO

「ソファー with テーブル Lys ウール生地」（18万3000円）

▼極上のくつろぎを約束

ソファとテーブルが一体型でレイアウトも自在。限られた空間でもゆったりくつろげます。重たくなりがちなソファーながらもスッキリとしたデザインも◎。無垢の天然木による経年変化と、長く愛用できる上質な作りもポイントですね（宇田川）

背もたれやアームを「薄く、細く、軽やか」に仕上げた圧迫感のない設計。座面はゆとりあるスペースを確保。カフェ利用やディスプレイにもなるテーブルとソファを一つにした機能美と天然木の質感が、生活空間を豊かにする。W180×D76×H63.5cm（座面高34cm）

▲テーブル位置は自由に変更可能。端にセットして一人の特等席に。中央に配置すれば二人の空間を程よくセパレート

▲肘置きや枕としてフレキシブルに使えるボルスタークッション。ファスナー仕様のカバーは手軽に手入れがしやすい

▲視線を遮らない低さで空間の圧迫感を払拭。高い空間効率に加え、天然木の色も選べるため自室に合わせたコーデができる

＜圧倒的スペパ＞

■センチ単位で妥協はナシで、理想のカタチへ

KANADEMONO

「THE TABLE／ラバーウッド ナチュラル × Black Steel」（5万4800円）※最新の価格は公式サイトをご確認ください

▼10万円超えの仕様が5万円台で

天然木と無骨な鉄脚、さらに1センチ単位の無料サイズオーダー。10万円超えが当たり前のスペックを5万円台で実現。フェイク素材にない本物の存在感は圧巻（宇田川）

規定サイズ内なら1センチ単位で無料のオーダーが可能。部屋のサイズに合わせて収まる高いスペパが魅力。穏やかな木目とシンプルなデザインは、ダイニングテーブルもデスクも◎。

▲天板のラバーウッドは手触りが滑らかで反りにも強い。表面が滑らかで、日々の使用に耐えうる強度を誇る

▲飾らないシンプルな造形美。本物の鉄が放つ重厚感が空間を引き締める。好みの色と脚型を選べるのも魅力

＜デザイン◎＞

■端正な佇まいで、大人が惚れ込むTV台

LOWYA

「日本製テレビ台（幅180）」（6万9990円）

▼妥協なき国産プレミアム

手頃でトレンド感ある家具が人気のLOWYA。中でも本製品は、天然木と日本製にこだわったプレミアムラインと呼べる上質な存在。美しさとユーザー目線の機能性と収納力も健在です（宇田川）

テレビ周りの配線をきれいに隠せる背面収納と大容量の収納スペースを備えたリビングをすっきり整理できるテレビ台。組み立ての手間がない完成品で届くのもいい。W180×D42×H36cm

▲経年変化を深く味わえる本物の天然木を採用。匠の技が光る、美しく上質な仕上がりが魅力

▲横に2台並ぶAV機器スペース。引き出しは丈夫な金属レールで、軽い力でスムーズ開閉

＜デザイン◎＞

■組み替え自由で気分も自由、楽しめる収納

ACME Furniture

「BROOKS SMALL STACKING CREDENZA」（7万7000円）

▼自由な使い方で、寄り添う一生モノ

引越しや住環境の変化に合わせて、買い足しや分割など柔軟な対応が可能。部屋に合わなくなって買い替えるという家具の宿命を克服し、長く寄り添ってくれる逸品（宇田川）

趣あるアンティークな佇まいで、単体でも空間の主役になる。さらに同シリーズとスタッキングできる拡張性の高さも強み。自由に組み合わせられ、模様替えもしやすい一台だ。W74×D30×H80cm

▲奥行き30cmのスリム設計。動線を邪魔せず壁面に収まるため、リビングや書斎など置く場所を選びません

▲見せる収納と隠す収納のメリハリで生活感を抑えた空間に。お気に入りの小物はオープン部に飾り、日用品は扉の中へスッキリ

＜圧倒的スペパ＞

■無機質×温もり、インダストリアルなラックでこなれた空間

ZARAHOME

「メタル＆ウッド コートハンガー」（3万3900円）

▼省スペースでも洗練空間

天然木とメタルの高級感、最小限の構造によるスペパが両立した一台。余白を活かした作りが洗練された空間を演出。ショップのような、こなれた雰囲気へ格上げします（宇田川）

クローゼットに依存せず、どこでも自分専用の保管場所が作れる。服を飾るように収納でき、日々の服選びも快適。メタルの冷たさと木目の温もりが空間をおしゃれに彩る。W100×D40×H161cm

▲下部には便利なラバーウッドの棚板を配置。箱やバスケットを置けるため、靴などの小物類を機能的に集約できる

▲少ないパーツで構成されたシンプルなデザイン。視覚的ノイズを排除し、無駄な装飾を省くことで圧迫感を抑えている

>> 特集【進化形 安くていいモノ BestBuy】

※2026年6月5日発売「GoodsPress」7月号44-45ページの記事をもとに構成しています

＜文・監修／宇田川雄一＞

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