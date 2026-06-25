独占コメント到着！Honey Devil、Zepp Shinjukuで全国4都市ツアーの集大成を披露

きっと、忘れられない一夜になった。2026年6月24日（水）、7人組アイドルグループ・Honey Devil（ハニーデビル）は、グループにとって自己最大規模となる東京・Zepp Shinjukuのステージに立った（※渋谷奏和は活動休止中のため当日出演はなし）。今年2月から駆け抜けてきた全国4都市ツアー、その長い旅のゴール。緊張もプレッシャーも抱えたまま、メンバーは満員の景色の前に立った--。この夜の高揚を、新アーティスト写真とともにお届けする。

2026年6月24日（水）、Honey Devilは今年2月から続いた全国4都市ツアー「Road to Zepp Shinjuku Honey Trap Travel Tour 〜恋でも、推しでも、もう抜け出せない〜」のファイナルを、自己最大規模となる東京・Zepp Shinjukuで迎えた。

デビューから積み重ねてきた一曲一曲を、まるで宝物を確かめるように届けていくメンバー。甘くせつない青春も、心を激しく揺さぶるビターな瞬間も、すべてがこの夜のためにあったかのようだった。

グループ史上いちばん大きな舞台は、メンバーにとって大きな挑戦でもあった。ステージから見渡す満員の景色に、思わず涙をこぼすメンバーも。客席には、一緒に泣きながらその姿を見つめるファンの姿があった。歓声と拍手のなか、ここまで歩んできた時間のすべてが報われるような、特別な夜になった。

公演ではサプライズで新曲「共鳴シンフォニア」を新衣装とともに初披露。さらに終盤には、デビュー日である2026年9月2日（水）の3周年記念ワンマン（Spotify O-WEST）開催も発表された。涙のあとには、もう次の景色へ--。大きな挑戦をひとつ越えたメンバーは、まっすぐ前を向いていた。

なお、公演で初披露された新曲「共鳴シンフォニア」は、6月25日（木）0時より各音楽配信サービスで配信開始。作詞：SHIN・tayuta・YU-JIN／作曲：YU-JIN／編曲：SHIN・YU-JIN。手掛けたYU-JINは、代表曲「君を好きになっちゃった」（制作：株式会社YUSVOX）も担当している。

【メンバー コメント】

【鈴木南帆】ハニデビ結成した頃、いつかZeppShinjukuでワンマンライブできるようなグループになりたい！とみんなで話していたので、こうして実現できたこと本当に嬉しいです！今お届けできる全力の想いをみなさんにお伝えできたと思います！6/24がねくたーにとって史上最高の日でありますように！ 【藤原遼】Zeppワンマンは、私たちにとって本当に特別な一日になりました。Zeppという大きなステージに立てたことはもちろんですが、そこに辿り着くまでの過程も含めて大切な経験だったと感じています。ステージから見た景色や皆さんの声は今でも心に残っていて、たくさんの愛と支えを感じることができたライブでした！ 【日浦菜緒】デビュー3年目の今に、Zepp Shinjukuという素敵なステージに立たせていただけて本当に嬉しかったです！日頃の感謝の気持ちだったり、色んな想いをステージから届ける事ができましたし、とにかく最高の景色でした！ありがとうございました！ 【亀尾日菜子】1曲目からファンの方のボルテージも高くて思い出に残る最高の時間を過ごせました！ありがとうございます！（リボンの絵文字） 【井上唯】ステージから見えた一人ひとりの表情や声、全てが私たちの力になりました！最高の時間を一緒につくれたのではないかと思います！！Zepp Shinjuku公演、本当にありがとうございました！ 【小山涼香】ワンマンならではの良い緊張感もありながら、ハニデビの沼になってくれている大好きなNecTerのみんなと、興味をもって公演に来てくださった皆様との愛で溢れる空間は幸せであっという間の時間でした。一人一人へ、ここに立つことができている感謝の気持ちと届けたい想いがしっかりと伝わっていたら嬉しいです！私の人生にとって素敵な、ハニデビにとっても大切な1ページとなりました。本当にありがとうございました！！